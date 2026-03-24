کدام شهرهای ایران همزمان با گمانهزنیها درباره مذاکرات هدف قرار گرفتند؟
در حالی که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از آغاز مذاکرات میان تهران و واشینگتن خبر داده، گزارشهای رسیده از مخاطبان ایراناینترنشنال حاکی از آن است که حملات به مواضع جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.
شهروندان سهشنبه چهارم فروردین با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال خبر دادند نقاط مختلف کشور هدف حمله قرار گرفته است.
بر اساس پیامهای ارسالی، در شهرهای تبریز، قروه، اسلامشهر، فردیس، شاهینشهر، شیراز، خرمشهر، بندر کنگان، نجفآباد، کنارک، برازجان، بندر دیر، بوشهر، چابهار، مشهد، رامهرمز، مهرویلای کرج و همچنین در مرز شلمچه، صدای یک یا چند انفجار شنیده شده است.
همچنین مناطق مختلفی از پایتخت، از جمله منطقه ۱۴، تهرانسر، تهرانپارس، چیتگر، اکباتان و میدان رسالت هدف قرار گرفتند و صدای انفجار در این مناطق به گوش رسید.
یک مقام آمریکایی صبح چهارم فروردین در مصاحبه با پایگاه خبری سمافور اعلام کرد کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات متوقف نخواهد شد.
او افزود توقف پنج روزه حملات تنها شامل نیروگاههای ایران میشود و اهداف نظامی را در بر نمیگیرد.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، هم گفت: «ما به حملات علیه جمهوری اسلامی با تمام توان ادامه میدهیم.»
دولت سوئد صدور و تمدید ویزاهای کوتاهمدت را برای برخی کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم متوقف کرده است. تصمیمی که به گفته مقامهای سوئدی، در واکنش به پرونده اعدام یک شهروند این کشور در ایران اتخاذ شده است.
ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد، اعلام کرده است که این اقدامات «تنها آغاز واکنشهای سوئد» است و دولت این کشور گزینههای بیشتر را برای اقدامات احتمالی در آینده رد نمیکند.
او پیش از این گفته بود که اعدام، مجازاتی «غیرانسانی، بیرحمانه و غیرقابل بازگشت» است و سوئد همراه با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اعدام را تحت هر شرایطی محکوم میکند.
وزارت خارجه سوئد ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ در پاسخ به ایراناینترنشنال، اعدام یک شهروندش در ایران را محکوم کرد. جمهوری اسلامی ساعاتی پیش از بیانیه استکهلم، از اعدام کوروش کیوانی، شهروند ایرانی-سوئدی، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داده بود.
بر اساس تصمیم تازه دولت سوئد، دیگر هیچ ویزای کوتاهمدت جدیدی برای کارکنان سفارت جمهوری اسلامی صادر نخواهد شد و ویزاهای فعلی نیز تمدید نمیشوند.
این تصمیم، بهطور مشخص بر دو نفر از کارکنان سفارت ایران تاثیر میگذارد و به این معناست که اجازه اقامت آنها از ماه می تمدید نخواهد شد.
همچنین دولت سوئد همزمان در اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم علیه افرادی که در روند قضایی منجر به صدور و اجرای حکم اعدام این شهروند در ایران نقش داشتهاند، تلاش میکند.
این تحریمها میتواند شامل ممنوعیت ورود به کشورهای اتحادیه اروپا باشد.
اتحادیه اروپا نیز ۲۷ اسفند اعدام یک شهروند سوئدی بازداشتشده در ایران را «وحشیانه و خشونت توجیهناپذیر» خواند و محکوم کرد و وضعیت حقوق بشر و افزایش اعدامها در این کشور را «غیرقابل تحمل» دانست.
این اتحادیه با خانواده قربانی ابراز همدردی و با سوئد اعلام همبستگی کرد.
بر اساس اعلام خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، کیوانی، صبح چهارشنبه ۲۷ اسفند اعدام شد.
در متن کوتاه خبر اعدام او نوشتند: «این فرد تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار میداد.»
هرچند میزان بر طی شدن مراحل قانونی و تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور تاکید کرد، اما پیشتر نامی از این زندانی سیاسی در رسانهها منتشر نشده بود.
بر اساس این خبر، کیوانی در چهارمین روز از آغاز جنگ ۱۲ روزه در شهرستان ساوجبلاغ دستگیر شده بود.
اعدام این شهروند در خلال حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شده است، به اعتبار نظر دهها تن از شهروندان و کاربران رسانههای اجتماعی در مورد اعدامهای مشابه، «گرفتن انتقام شکست از جاسوسهای واقعی، از مردم بیگناه» است.
وزارت خارجه سوئد، ۲۹ آذر در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد از گزارشهای تاییدنشده درباره صدور حکم اعدام برای یک شهروند سوئدی در ایران آگاه است، گزارشها در این خصوص «بسیار جدی» تلقی میشود و موضع سوئد و اتحادیه اروپا در این زمینه کاملا روشن است.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۵ آذر از بازداشت و محاکمه یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داده و گفته بود رای این پرونده بهزودی صادر خواهد شد.
به گفته اصغر جهانگیر، این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج رسیدگی شد و فرد بازداشتشده در سال ۲۰۲۰، تابعیت سوئد را دریافت کرده و از آن زمان در این کشور اقامت داشته است: «این فرد چندین بار به اسرائیل رفته و حدود یک ماه پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، وارد ایران شده و در ویلایی در نزدیکی کرج اقامت داشته است.»
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، ۱۷ آذر اعلام کرده بود رسیدگی به پرونده یک ایرانی دوتابعیتی متهم به «جاسوسی» برای اسرائیل در کرج آغاز شده است.
زهرا حجت، رییس موسسه توانبخشی همدم در مشهد، بهدلیل مخالفت با استقرار نیروهای سپاه پاسداران در این مرکز و اعتراض به قرار دادن کودکان دارای معلولیت بهعنوان سپر انسانی، با ضربوشتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
حملات گسترده به اصفهان
استان اصفهان چهارم فروردین شاهد گستردهترین حملات بود و مناطق مختلف آن از سوی ارتش اسرائیل هدف قرار گرفت.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال از حمله به دانشگاه مالک اشتر شاهینشهر اصفهان خبر داد. حوالی خیابان مخابرات شاهینشهر نیز هدف قرار گرفت.
گزارشها حاکی از آن است که مناطقی در کنار جاده باغ رضوان و نیز محدوده پل چمران و کاوه، از دیگر اهداف حملات اسرائیل بودند.
ارتش اسرائیل کمی پس از این حملات اعلام کرد «مراکز تولیدی» جمهوری اسلامی در اصفهان هدف قرار گرفتهاند.
محل استقرار نیروها و تجهیزات نظامی حکومت
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال ویدیوهایی از استقرار تسلیحات و پرتابگرهای موشک جمهوری اسلامی در جادهها و تونلها خبر دادند.
شهروندی از مسیر اندیمشک به خرمآباد و مسیرهای اطراف ویدیو ارسال کرد. در برخی ویدیوها نیز کانتینرهایی در تونلها به چشم میخورند.
یک شهروند در پیام خود به یک ایست بازرسی خالی از مامور در تهران اشاره کرد و گفت: «سرکوبگرانی که مردم را میکشتند، از ترس پهپادهای اسرائیل فرار کرده و پنهان شدهاند.»
یکی از مخاطبان نیز خبر داد پایگاه بسیج کمالشهر کرج واقع در بلوار عجمیان تخلیه شده و نیروهای سرکوب و تجهیزاتشان در سولههایی در بلوار رضوانیه و سازمان فضای سبز شهرداری مستقر شدهاند.
در روزهای اخیر گزارشهای متعددی درباره استقرار نیروهای سرکوب و مقامهای جمهوری اسلامی در مدارس، مساجد، ورزشگاهها و مراکز درمانی منتشر شده است.
ناظران بر این باورند که حکومت ایران پس از آن که در حملات آمریکا و اسرائیل بخش بزرگی از توان تهاجمی و دفاعی خود را از دست داده، اکنون در پی استفاده بیشتر از غیرنظامیان بهعنوان سپر انسانی است.