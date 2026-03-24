در حالی که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، از آغاز مذاکرات میان تهران و واشینگتن خبر داده، گزارش‌های رسیده از مخاطبان ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که حملات به مواضع جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.

شهروندان سه‌شنبه چهارم فروردین با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال خبر دادند نقاط مختلف کشور هدف حمله قرار گرفته است.

بر اساس پیام‌های ارسالی، در شهرهای تبریز، قروه، اسلامشهر، فردیس، شاهین‌شهر، شیراز، خرمشهر، بندر کنگان، نجف‌آباد، کنارک، برازجان، بندر دیر، بوشهر، چابهار، مشهد، رامهرمز، مهرویلای کرج و همچنین در مرز شلمچه، صدای یک یا چند انفجار شنیده شده است.

همچنین مناطق مختلفی از پایتخت، از جمله منطقه ۱۴، تهرانسر، تهرانپارس، چیتگر، اکباتان و میدان رسالت هدف قرار گرفتند و صدای انفجار در این مناطق به گوش رسید.

یک مقام آمریکایی صبح چهارم فروردین در مصاحبه با پایگاه خبری سمافور اعلام کرد کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات متوقف نخواهد شد.

او افزود توقف پنج روزه‌ حملات تنها شامل نیروگاه‌های ایران می‌شود و اهداف نظامی را در بر نمی‌گیرد.

یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، هم گفت: «ما به حملات علیه جمهوری اسلامی با تمام توان ادامه می‌دهیم.»

