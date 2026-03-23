این رسانه به نقل از دون مقام دیگر در دولت آمریکا درباره مطرح شدن نام قالیباف به‌عنوان رهبر مورد نظر ترامپ، نوشت که واشینگتن هنوز آماده نیست روی فردی مشخص برای آینده تعهد بدهد، در عوض در حال «آزمون و ارزیابی» چندین گزینه است تا به فردی برسد که تندرو نباشد و حاضر به توافق باشد.

در بخشی از این مقاله آمده است: «قالیباف از نظر دست‌کم برخی در کاخ سفید، شریکی مناسب برای همکاری تلقی می‌شود که می‌تواند در مرحله بعدی جنگ، رهبری ایران را بر عهده بگیرد و با دولت ترامپ مذاکره کند. با این حال، کاخ سفید هنوز آماده نیست روی یک فرد مشخص تعهد بدهد و امیدوار است چندین گزینه را مورد آزمون و ارزیابی قرار دهد تا کسی را بیابد که حاضر به معامله باشد.»

یکی از این منابع تاکید کرده است که هرچند قالیباف «گزینه‌ای داغ» به شمار می‌آید، اما هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است. ما در مرحله آزمون هستیم تا واقعا بفهمیم چه‌کسی می‌تواند، می‌خواهد و تلاش می‌کند تا بالا بیاید. پس از آن یک آزمون سریع انجام خواهیم داد و اگر گزینه‌ای تندرو باشد، او را کنار می‌زنیم.»

در همین حال، یک مقام ارشد کاخ سفید گفته است که ترامپ علاقه‌مند است در همین هفته به‌دنبال دستیابی به نوعی توافق با ایران باشد؛ توافقی که بتواند به «پیشرفت» در تنگه هرمز و دستیابی به آتش‌بس منجر شود.

این منبع تاکید کرد که ترامپ نمی‌خواهد جزیره خارک را که قطب اصلی نفت ایران به شمار می‌آید، هدف قرار دهد زیرا امیدوار است رهبر بعدی ایران توافقی مانند آنچه دلسی رودریگز، رییس‌جمهور کنونی ونزوئلا، پس از به قدرت رسیدن انجام داد، امضا کند.

با این حال، پولیتیکو تاکید می‌کند که برخی منابع نزدیک به تیم امنیت ملی ترامپ نسبت به این رویکرد تردید دارند. یکی از این افراد گفته است که این تحرکات بیشتر شبیه «ژست‌گیری» است و تلاش برای تبدیل یک سناریوی مطلوب به واقعیت.

او افزوده است: «ایران نشان داده که می‌تواند ضربه بخورد و همچنان مشکل ایجاد کند. آنها قرار نیست تسلیم شوند و نفت‌شان را به ترامپ بدهند.»

همزمان، یک مقام از کشورهای حوزه خلیج فارس نیز به این رسانه گفته است که ترامپ ممکن است پیشرفت مذاکرات را «بیش از حد بزرگ‌نمایی کرده باشد» تا بتواند از ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته‌ای که خودش تعیین کرده بود، عقب‌نشینی کند؛ ضرب‌الاجلی که در آن تهدید شده بود در صورت باز نشدن تنگه هرمز، نیروگاه‌های برق و زیرساخت‌ها در ایران هدف حمله قرار می‌گیرد.

این مقام گفت: «او قطعا در حال خریدن زمان و تلاش برای تثبیت بازارهاست» و افزود: «مشکل اینجاست که مشخص نیست آیا ترامپ واقعا به‌دنبال یک راه خروج است یا اینکه خواسته‌های غیرواقع‌بینانه مطرح می‌کند تا [حکومت] ایران آنها را رد کند.»

او در پایان تاکید کرد: «رییس‌جمهور، مثل هر فرد دیگری، صلح را به جنگ ترجیح می‌دهد.»

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، بعدازظهر دوشنبه سوم فروردین، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی‌اش، تروث سوشال، از به تعویق انداختن حمله به زیرساخت‌های ایران به دلیل جریان داشتن مذاکرات با یک رهبر به گفته او عالی‌رتبه و مورد احترام که اداره امور را در دست دارد، خبر داد .

سپس در گفت‌وگو با خبرنگاران نیز همین موضوع را تکرار کرد اما نامی از «رهبر مورد احترام» نبرد، با این حال تاکید کرد که این فرد، مجتبی خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی، نیست.

این اظهارات واکنش‌های متناقض متعددی را برانگیخت. از جمله اینکه محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس هرگونه مذاکره با آمریکا را تکذیب کرد و نوشت که «هیچ مذاکره‌ای با آمریکا انجام نشده است.» او همچنین عبارت «فیک‌نیوزها» را که زیاد از سوی ترامپ استفاده می‌شود، به کار برد و انتشار دهندگان این اطلاعات را به تلاش برای «دستکاری بازارهای مالی و نفتی و فرار از باتلاقی است که آمریکا و اسرائیل در آن گیر افتاده‌اند» متهم کرد.

قالیباف همچنین افزود: «مردم ما خواهان تنبیه کامل و پشیمان‌کننده متجاوزان هستند. همه مسئولان تا رسیدن به این هدف پشت سر رهبر و مردم خود محکم ایستاده‌اند.»

پیشتر خبرگزاری رویترز به‌نقل از یک مقام اسرائیلی، و شبکه کان اسرائیل به‌نقل از منابع آگاه گزارش داده بودند که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه ترامپ با محمدباقر قالیباف صحبت کرده‌اند.

دیگر مقام جمهوری اسلامی که جریان داشتن این مذاکرات را رد کرد، اسماعیل بقایی، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بود که ساعتی پس از گفت‌وگوی ترامپ با خبرنگاران هرگونه مذاکره با آمریکا را تکذیب کرد.