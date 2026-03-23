سفیر اوکراین در سازمان ملل: شواهد کافی وجود دارد که روسیه به ایران پهپاد میدهد
سفیر اوکراین در سازمان ملل با اشاره به اینکه شواهد کافی برای ارسال پهپادهای تهاجمی از روسیه به ایران است، هشدار داد که همکاری نظامی میان روسیه و حکومت ایران، در جریان جنگ در خاورمیانه «تهدیدی عظیم برای امنیت بینالمللی» به شمار میرود.
به گزارش آسوشیتدپرس، آندری ملنیک، دوشنبه سوم فروردین به شورای امنیت سازمان ملل گفت که روسیه برای کمک به جمهوری اسلامی در هدفگیری داراییهای نظامی آمریکا در منطقه، پشتیبانی اطلاعاتی از جمله تصاویر ماهوارهای و سایر دادهها را در اختیار این کشور قرار میدهد.
او همچنین گفت شواهد کافی وجود دارد که نشان میدهد روسیه، که اکنون نسخه پیشرفتهای از پهپاد شاهد با طراحی اولیه ایرانی تولید میکند، در حال ارسال این پهپادهای تهاجمی به ایران است.
او از ایالات متحده و جامعه بینالمللی خواست این تهدید را جدی بگیرند و گفت تامین پهپاد از سوی روسیه به حکومت ایران امکان میدهد به حملات خود علیه اهدافش در سراسر خاورمیانه ادامه دهد.
خبرگزاری رویترز به نقل از «منابع امنیتی» نوشت که دو نفر از نیروهای حشد الشعبی عراق در حملات هوایی در استان انبار در غرب این کشور کشته شدند. این حملات بامداد سهشنبه چهارم فروردین گزارش شد.
این رسانه افزود: «منابع امنیتی اعلام کردند که در حملات هوایی به استان انبار، مکانی متعلق به نیروهای شبهنظامی حشد الشعبی عراق، گروه نیابتی مورد حمایت حکومت ایران، هدف قرار گرفت و به کشته شدن دو نفر منجر شد.»
در حالی که نام محمدباقر قالیباف بهعنوان یکی از گزینههای مورد توجه آمریکا برای مذاکره برجسته شده، یکی از افراد نزدیک به تیم امنیت ملی کاخ سفید گفت به نظر میرسد دونالد ترامپ دارد مطالباتش را بهعنوان کاری که انجام شده است، بیان میکند.
رسانه پولیتیکو در گزارشی که عصر دوشنبه سوم فروردین منتشر شد، به نقل از فردی نزدیک به تیم امنیت ملی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا نوشت: «به نظر میرسد اظهارات او نوعی ژستگیری باشد، انگار دارد تلاش میکند چیزی را میخواهد به واقعیت تبدیل کند.»
او جریان داشتن مذاکرات بهعنوان راهی برای برونرفت از تنش را «خوب» ارزیابی کرد و در عین حال افزود: «ایران نشان داده که میتواند ضربه بخورد و همچنان برای ما مشکل ایجاد کند. آنها قرار نیست تسلیم شوند و نفتشان را به ترامپ بدهند.»
این رسانه به نقل از دون مقام دیگر در دولت آمریکا درباره مطرح شدن نام قالیباف بهعنوان رهبر مورد نظر ترامپ، نوشت که واشینگتن هنوز آماده نیست روی فردی مشخص برای آینده تعهد بدهد، در عوض در حال «آزمون و ارزیابی» چندین گزینه است تا به فردی برسد که تندرو نباشد و حاضر به توافق باشد.
در بخشی از این مقاله آمده است: «قالیباف از نظر دستکم برخی در کاخ سفید، شریکی مناسب برای همکاری تلقی میشود که میتواند در مرحله بعدی جنگ، رهبری ایران را بر عهده بگیرد و با دولت ترامپ مذاکره کند. با این حال، کاخ سفید هنوز آماده نیست روی یک فرد مشخص تعهد بدهد و امیدوار است چندین گزینه را مورد آزمون و ارزیابی قرار دهد تا کسی را بیابد که حاضر به معامله باشد.»
یکی از این منابع تاکید کرده است که هرچند قالیباف «گزینهای داغ» به شمار میآید، اما هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است. ما در مرحله آزمون هستیم تا واقعا بفهمیم چهکسی میتواند، میخواهد و تلاش میکند تا بالا بیاید. پس از آن یک آزمون سریع انجام خواهیم داد و اگر گزینهای تندرو باشد، او را کنار میزنیم.»
در همین حال، یک مقام ارشد کاخ سفید گفته است که ترامپ علاقهمند است در همین هفته بهدنبال دستیابی به نوعی توافق با ایران باشد؛ توافقی که بتواند به «پیشرفت» در تنگه هرمز و دستیابی به آتشبس منجر شود.
این منبع تاکید کرد که ترامپ نمیخواهد جزیره خارک را که قطب اصلی نفت ایران به شمار میآید، هدف قرار دهد زیرا امیدوار است رهبر بعدی ایران توافقی مانند آنچه دلسی رودریگز، رییسجمهور کنونی ونزوئلا، پس از به قدرت رسیدن انجام داد، امضا کند.
با این حال، پولیتیکو تاکید میکند که برخی منابع نزدیک به تیم امنیت ملی ترامپ نسبت به این رویکرد تردید دارند. یکی از این افراد گفته است که این تحرکات بیشتر شبیه «ژستگیری» است و تلاش برای تبدیل یک سناریوی مطلوب به واقعیت.
او افزوده است: «ایران نشان داده که میتواند ضربه بخورد و همچنان مشکل ایجاد کند. آنها قرار نیست تسلیم شوند و نفتشان را به ترامپ بدهند.»
همزمان، یک مقام از کشورهای حوزه خلیج فارس نیز به این رسانه گفته است که ترامپ ممکن است پیشرفت مذاکرات را «بیش از حد بزرگنمایی کرده باشد» تا بتواند از ضربالاجل ۴۸ ساعتهای که خودش تعیین کرده بود، عقبنشینی کند؛ ضربالاجلی که در آن تهدید شده بود در صورت باز نشدن تنگه هرمز، نیروگاههای برق و زیرساختها در ایران هدف حمله قرار میگیرد.
این مقام گفت: «او قطعا در حال خریدن زمان و تلاش برای تثبیت بازارهاست» و افزود: «مشکل اینجاست که مشخص نیست آیا ترامپ واقعا بهدنبال یک راه خروج است یا اینکه خواستههای غیرواقعبینانه مطرح میکند تا [حکومت] ایران آنها را رد کند.»
او در پایان تاکید کرد: «رییسجمهور، مثل هر فرد دیگری، صلح را به جنگ ترجیح میدهد.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بعدازظهر دوشنبه سوم فروردین، با انتشار پستی در شبکه اجتماعیاش، تروث سوشال، از به تعویق انداختن حمله به زیرساختهای ایران به دلیل جریان داشتن مذاکرات با یک رهبر به گفته او عالیرتبه و مورد احترام که اداره امور را در دست دارد، خبر داد.
سپس در گفتوگو با خبرنگاران نیز همین موضوع را تکرار کرد اما نامی از «رهبر مورد احترام» نبرد، با این حال تاکید کرد که این فرد، مجتبی خامنهای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی، نیست.
این اظهارات واکنشهای متناقض متعددی را برانگیخت. از جمله اینکه محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس هرگونه مذاکره با آمریکا را تکذیب کرد و نوشت که «هیچ مذاکرهای با آمریکا انجام نشده است.» او همچنین عبارت «فیکنیوزها» را که زیاد از سوی ترامپ استفاده میشود، به کار برد و انتشار دهندگان این اطلاعات را به تلاش برای «دستکاری بازارهای مالی و نفتی و فرار از باتلاقی است که آمریکا و اسرائیل در آن گیر افتادهاند» متهم کرد.
قالیباف همچنین افزود: «مردم ما خواهان تنبیه کامل و پشیمانکننده متجاوزان هستند. همه مسئولان تا رسیدن به این هدف پشت سر رهبر و مردم خود محکم ایستادهاند.»
پیشتر خبرگزاری رویترز بهنقل از یک مقام اسرائیلی، و شبکه کان اسرائیل بهنقل از منابع آگاه گزارش داده بودند که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه ترامپ با محمدباقر قالیباف صحبت کردهاند.
دیگر مقام جمهوری اسلامی که جریان داشتن این مذاکرات را رد کرد، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بود که ساعتی پس از گفتوگوی ترامپ با خبرنگاران هرگونه مذاکره با آمریکا را تکذیب کرد.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با انتشار پیامی کوتاه ادامه جنگ را سبب «تباهی بیشتر منابع ملی» خواند و نوشت که در شرایط کنونی «مسیر توقف جنگ»، انتخابی «شایسته» است.
او در این پیام که در شبکههای اجتماعی منتشر شد، نوشت: «ادامه جنگ، به تباهی بیشتر منابع ملی و آسیب به زیرساختهای حیاتی میانجامد. در اواخر جنگ هشتساله، برای حفظ تمامیت ارضی کشور، جام زهر نوشیده شد و قطعنامه سازمان ملل پذیرفته شد، که تصمیمی دشوار اما واقعبینانه بود. امروز نیز شایسته است مسیر توقف جنگ انتخاب شود.»
او همچنین افزود: «همه طرفهای درگیر باید از حمله به زیرساختهای حیاتی و بخش انرژی که نیاز عموم مردم است، پرهیز کنند.»
محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دوشنبه سوم فروردین گفت: «نقشه ما در جنگ مثل اژدهایی است که حلزونی حرکت میکند، آرامآرام دامنه حرکاتش وسیعتر میشود و میدانهای بیشتری را تحت کنترل خود درمیآورد.»
او افزود: «بستن تنگه هرمز یک گام جلوتر از گامهای قبلی بود. ما با قدرت اعلام کردیم کشورهایی که در جبهه مقابل ما نبودند میتوانند با ما هماهنگ کنند و از تنگه هرمز عبور کنند.»