حملات به تهران و کرج ادامه دارد

بر اساس پیام یک مخاطب ایران‌اینترنشنال، سوم فروردین ساعت ۱۴:۱۰ در محدوده تهرانپارس ۱۱ بار صدای انفجار شنیده شد.

همچنین ویدیو رسیده به ایران‌اینترنشنال وقوع انفجارهای مهیبی را در منطقه تهرانپارس تهران در دوشنبه نشان داد.

همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد نقاطی در مناطق چهار، شش، ۲۰، ۱۸، ۱۱، ۲۱ و ۱۳ تهران از جمله اتوبان بابایی، خیابان فرجام، میدان نماز شهر ری، فتح، پاستور، یوسف‌آباد و پیروزی هدف قرار گرفت.

یک مخاطب گفت که صبح سه فروردین در تهران، خیابان نیروی هوایی، فاصله بین دوم و سوم مدرسه ۱۷ شهریور، محلی که محل تجمع نیروهای سپاه بود، هدف حمله قرار گرفت و شدت حمله به‌اندازه‌ای بود که کل منطقه نیروی هوایی تهران لرزید.

ویدیو رسیده به ایران‌اینترنشنال، ستون‌های دود ناشی از وقوع چندین انفجار پیاپی در منطقه چیتگر تهران در روز دوشنبه را نشان داد.

همچنین رسانه‌های ایران اعلام کردند سعید شمقدری، استاد دانشگاه علم و صنعت، بامداد دوشنبه در حمله به منطقه چیذر تهران کشته شده است.

استاندار خراسان رضوی در پیام تسلیتی در این خصوص نوشت که او جان خود را در راه «بومی‌سازی صنعت موشکی» فدا کرد.

در استان البرز نیز، ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال، وقوع انفجارهای مهیب را در گرمدره در دوشنبه نشان می‌دهند.

انفجارها در شمال ایران

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال از حضور چندین جنگنده در آسمان کلاردشت و شنیده شدن صدای انفجارهای سنگین در ظهر دوشنبه در این شهر خبر می‌دهد.

حملات در مناطق مرکزی و غرب ایران

مخاطبان گفتند که ساعت ۰۶:۵۰ صبح دوشنبه ۳ فروردین صنایع الکترونیک صا ایران شیراز بار دیگر هدف قرار گرفت و از ساعت ۸ تا حدود ۱۱:۳۰ صبح صدای عبور جنگنده و فعالیت پدافند در تبریز شنیده شد.

همچنین ساعت ۱۱:۳۵ صبح سوم فروردین صدای عبور جنگنده و دو انفجار از فاصله دور در غرب تبریز شنیده شد.

همچنین پایگاه بسیج خیرآباد ورامین ساعت ۰۵:۱۰ بامداد هدف حمله قرار گرفت.

دود ناشی از انفجار ساعت ۷ صبح در محدوده پایین‌تر از اقدسیه تهران دیده شد.

حملات در جنوب ایران

ویدیو رسیده به ایران‌اینترنشنال وقوع انفجارهای پی در پی را در پایگاه دریایی بوشهر در دوشنبه سوم فروردین نشان می‌دهد.

بر اساس پیام مخاطبان ایران اینترنشنال، ساعت ۱۱:۵۲ دوشنبه سه فروردین در جزیره کیش صدای انفجار مهیبی شنیده شد.

یک مخاطب از بندرعباس، دوشنبه سوم فروردین از «انفجار وحشتناک با موجی عجیب» در این شهر خبر داد.

در پیام این مخاطب آمده است: «پایگاه هوایی رو زدن. جوری خونه لرزید که زلزله این‌جوری نمی‌لرزوند. تمام خونه پر از خاک شده از بس از سقف و دیوار خاک ریخته. موج وحشتناکی بود. تمام در و پنجره‌ها می‌خواستن منفجر بشن.»

ویدیو رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد پس از انفجاری مهیب در بندرعباس دوده سیاه بر آرامستان باغو نشسته است. به گفته شاهدان این انفجار در ایستگاه رادیویی شهر رخ داده است.

شهروندی با ارسال یک ویدیو از آسمان دزفول، از پرواز یک جنگنده در ارتفاع بسیار پایین در ‍ظهر روز دوشنبه ۳ فروردین در آسمان این شهر خبر داد.

استقرار نیروهای بسیج

همچنین گزارش‌های مردمی حاکی است که در خیابان پیروزی تهران، از بزرگراه بسیج تا انتهای خیابان، نیروها به‌صورت پراکنده با خودروهای تویوتا، سلاح‌های سنگین و یگان موتوری مستقر شده‌اند و با جابه‌جایی در میان مردم موقعیت خود را تغییر می‌دهند.

یک مخاطب گفت که در اتوبان باکری شمال، زیر پل همت، نیروهای نظامی و بسیج با استقرار سلاح‌های سنگین حضور دارند.

پیام مخاطبی از محمدشهر کرج حاکی است که صبح ۳ فروردین در حوالی امامزاده، نیروهای مسلح با متوقف کردن خودروها اقدام به بازرسی کردند و پس از بررسی صندوق عقب که حاوی خرید خوراکی بود، اجازه ادامه مسیر دادند.

تداوم قطعی اینترنت در ایران

دریافت گزارش‌های مردمی در شرایطی است که اینترنت در سراسر ایران همچنان قطع است.

وبسایت نت‌بلاکس که اختلال‌های اینترنتی در جهان را رصد می‌کند، گزارش داد ایران اکنون روز ۲۴ خاموشی اینترنت را پشت سر می‌گذارد و این خاموشی که برای بیش از ۵۵۲ ساعت ادامه داشته، یکی از شدیدترین قطعی‌های اینترنت در جهان است.

بنا بر این گزارش در طول این دوره، دسترسی عمومی به اینترنت بین‌المللی برای شهروندان قطع است و تنها از طریق فهرست سفید انتخابی که مقام‌های حکومت تعیین کرده‌اند، برخی کاربران می‌توانند به اینترنت جهانی دسترسی داشته باشند.