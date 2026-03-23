گزارش‌های تازه دریافتی از شهروندان در چند شهر ایران از ادامه وقوع انفجارهای پیاپی، فعالیت پدافند هوایی و افزایش تدابیر امنیتی در بامداد دوشنبه حکایت دارد.

بر اساس این گزارش‌ها، در تهران حوالی ساعت ۰۳:۰۰ بامداد صدای انفجار شدید و سپس فعالیت گسترده پدافند در اطراف لویزان شنیده شده است. در فاصله کوتاهی پس از آن، حدود ساعت ۰۳:۱۵ بامداد، سه انفجار شدید در شمال‌شرق تهران و حوالی دانشگاه امام حسین گزارش شده است.

همزمان، شهروندان در منطقه ازگل نیز از شنیده شدن صدای انفجار شدید همراه با لرزش خبر داده‌اند. در نیاوران نیز گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در محدوده فرمانیه یا کامرانیه در همان ساعات اولیه بامداد منتشر شده است. هم‌زمانی این رویدادها در چند نقطه از شمال و شمال‌شرق تهران، از شدت و گستردگی تحرکات در این مناطق حکایت دارد.

در ارومیه، شاهدان از وقوع انفجار در منطقه بهداری در بامداد دوشنبه خبر داده‌اند که به دنبال آن برق در این محدوده به‌طور کامل قطع شده است.

در بوشهر نیز گزارش‌ها از چندین انفجار شدید در نزدیکی پایگاه هوایی و فرودگاه حکایت دارد که به گفته شهروندان موجب لرزش گسترده در سطح شهر شده است. همچنین در ساعات ۰۳:۳۴ و ۰۳:۳۶ بامداد، انفجارهای شدید دیگری در این شهر گزارش شده که نشان‌دهنده تداوم این وضعیت در بازه زمانی کوتاه است.

در رامهرمز، شهروندان از برقراری ایست بازرسی در محدوده بین میدان سلمان فارسی و بلوار خلیج خبر داده‌اند که نشانه‌ای از افزایش کنترل‌های امنیتی در این منطقه است.

همچنین در آجین گزارش شده که روز یکشنبه بهداری شهر تخلیه شده و نیروها و تجهیزات امنیتی به داخل آن منتقل شده‌اند. این اقدام به گفته شاهدان در منطقه‌ای حساس و پرجمعیت صورت گرفته و نگرانی‌هایی را در میان ساکنان ایجاد کرده است.

