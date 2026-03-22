هانا نیومن: هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی در ایران فاجعهآور خواهد بود | ایران اینترنشنال
هانا نیومن: هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی در ایران فاجعهآور خواهد بود
هانا نیومن، نماینده حزب سبز آلمان در پارلمان اروپا، نوشت که مهلت ۴۸ ساعته دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز «سپاه پاسداران را منصرف نخواهد کرد و یا شکست نخواهد داد - آنها آمادهاند تا همه را به ورطه نابودی بکشانند.»
او در شبکه اجتماعی ایکس افزود: «هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی در ایران، به ویژه سایتهای هستهای، خطر فاجعه را به همراه دارد و فقط کسانی را که برای ایران آزاد میجنگند، مجازات میکند.»
نیومن تاکید کرد که این اقدام، «استراتژی نیست، این دیوانگی است.»
در پی اظهارات انور قرقاش درباره مهار پایدار تهدیدهای جمهوری اسلامی و تقویت همکاری با آمریکا، یک دیپلمات ارشد سابق فرانسته این رویکرد را «تعمیق وابستگی به آمریکا» خواند و وزیر خارجه امارات نیز در واکنش تاکید کرد این کشور «تسلیم باجگیری تروریستها» نخواهد شد.
انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی، با انتقاد از آنچه «تجاوزگری خشن ایران» خواند، تاکید کرد که این کشور به دنبال فراتر رفتن از آتشبس و دستیابی به راهحلهایی پایدار برای تضمین امنیت منطقه است.
او یکشنبه دوم فروردین با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مهار تهدید هستهای، برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و همچنین آنچه «قلدری در تنگهها» توصیف کرد، از اولویتهای اصلی در این مرحله است و هشدار داد که تبدیل این وضعیت به یک تهدید دائمی «غیرقابل تصور» است.
این مقام اماراتی افزود اقدامات حکومت ایران علیه کشورهای عربی خلیج فارس پیامدهای ژئوپولیتیکی گستردهای داشته و باعث شده تهدید این کشور به محور اصلی در محاسبات راهبردی کشورهای خلیج فارس تبدیل شود.
به گفته قرقاش، این وضعیت همچنین به تقویت توانمندیهای دفاعی داخلی کشورهای خلیج فارس، افزایش همکاریهای امنیتی مشترک و تحکیم شراکتهای امنیتی با ایالات متحده منجر خواهد شد.
او در پایان تاکید کرد: «این، هزینه محاسبات نادرست ایران است.»
در واکنش به مواضع قرقاش، ژرار آرو، دیپلمات بازنشسته فرانسوی و سفیر سابق این کشور در اسرائیل، با لحنی انتقادی و طعنهآمیز، رویکرد امارات متحده در قبال درگیری جاری در خاورمیانه را به چالش کشید و آن را «تعمیق وابستگی» به ایالات متحده ارزیابی کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس اظهار نظر قرقاش را «عجیب» خواند و نوشت: «یعنی وابستگیتان به کشوری را عمیقتر میکنید که بدون توجه به منافع شما کشورتان را به یک درگیری فاجعهبار کشانده است.»
این پست واکنش عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در شبکه اجتماعی ایکس را به دنبال داشت. او در حساب کاربری شخصی خود نوشت: «ما هرگز تسلیم باجگیری تروریستها نخواهیم شد.»
در جریان جنگ جاری در خاورمیانه، تنشها میان ایران و برخی کشورهای خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی بهطور محسوسی افزایش یافته است.
امارات متحده یکم فروردین اعلام کرد که برای تثبیت بازارهای انرژی به ائتلاف جهانی برای بازگشایی تنگه هرمز، آبراهه نفتی خلیج فارس، خواهد پیوست. همزمان، وزارت دفاع این کشور اعلام کرد که در سه هفته نخست درگیریها در خلیج فارس، با ۳۴۱ موشک بالستیک، ۱۵ موشک کروز و ۱,۷۴۸ پهپاد که از سوی ایران به این کشور پرتاب شده، مقابله کرده است.
به گزاش این وزارتخانه، تاکنون دو نظامی و شش غیرنظامی در پی حملات جمهوری اسلامی کشته و بیش از ۱۶۰ نفر زخمی شدهاند.
امارات در روزهای گذشته اقدامات متقابل به حملات جمهوری اسلامی را نیز تشدید کرده است. سرویس امنیت دولتی این کشور ۲۸ اسفند از بازداشت اعضای یک «شبکه تروریستی» مرتبط با حزبالله و جمهوری اسلامی خبر داد که تحت پوشش یک شرکت تجاری فعالیت میکردند.
افزون بر این، در روزهای گذشته مدارس ایرانی وابسته به جمهوری اسلامی در امارات و همچنین بیمارستان ایرانیان دبی، به دستور مقامهای این کشور تعطیل شدهاند.
روزنامه اورشلیم پست به نقل از «دو منبع آگاه» نوشت که مقامهای ارشد آمریکایی در روزهای اخیر به همتایان خود در اسرائیل و دیگر کشورها اعلام کردهاند که به نظر میرسد ممکن است ایالات متحده گزینهای جز آغاز یک عملیات نظامی زمینی برای تصرف جزیره خارک ایران نداشته باشد.
یک مقام آمریکایی به اورشلیم پست گفت ارتش آمریکا روند استقرار هزاران تفنگدار دریایی و پرسنل نیروی دریایی در خاورمیانه را سرعت بخشیده است.
بر اساس این گزارش، از جمله نیروهایی که در منطقه مستقر خواهند شد، «گروه آمادگی آبی خاکی یو اس اس باکسر» است که به عنوان یک ناو هواپیمابر سبک عمل میکند. کشتیهای ترابری آبی خاکی پورتلند و کامستاک نیز در این مجموعه شرکت دارند.
اورشلیم پست نوشت این سه کشتی در مجموع حامل حدود ۴۵۰۰ تفنگدار دریایی و نیروهای رزمی دیگر هستند.
استیو رید، وزیر امور جوامع بریتانیا، گفت باور بر این نیست که جمهوری اسلامی «توانایی یا قصد هدف قرار دادن بریتانیا با موشکهایش را داشته باشد.»
این سخنان پس از آن مطرح شد که تهران دو موشک را به سمت پایگاه هوایی مشترک بریتانیا و آمریکا در دیهگو گارسیا در اقیانوس هند شلیک کرد.
بر اساس گزارشها، یکی از این موشکها به جزیره نرسید و دیگری توسط یک ناو جنگی آمریکا سرنگون شد. این حمله، دوربردترین حمله جمهوری اسلامی از زمان آغاز درگیری با آمریکا و اسرائیل تاکنون بوده است.
استیو رید در پاسخ به هشدارهای اسرائیل مبنی بر اینکه بریتانیا و دیگر بخشهای اروپا ممکن است هدف موشکهای ایران قرار گیرند، به شبکه خبری بیبیسی وان گفت: «هیچ ارزیابی مشخصی وجود ندارد که نشان دهد ایرانیها در حال هدف قرار دادن بریتانیا هستند یا حتی اگر بخواهند، چنین تواناییای دارند.»
او در پاسخ به این پرسش که چرا اسرائیل چنین هشداری صادر کرده است، گفت: «باید از خود اسرائیلیها بپرسید» و افزود: «هر چه برخی افراد بگویند، بریتانیا قرار نیست به این جنگ کشیده شود، اما ما اقدامات دفاعی جمعی مناسب را برای حفاظت از شهروندان و منافع خود انجام خواهیم داد.»
رید اضافه کرد: «من از هیچ ارزیابیای مطلع نیستم که نشان دهد آنها حتی در تلاش برای هدف قرار دادن اروپا هستند، چه برسد به اینکه بتوانند چنین کاری انجام دهند. اما حتی اگر هم چنین تلاشی کنند، ما توانایی نظامی لازم برای دفاع از این کشور را داریم.»
او در مورد حمله به دیهگو گارسیا—که بخشی از مجمعالجزایر چاگوس و در فاصله بیش از دو هزار مایلی (۳۲۰۰ کیلومتر) از ایران قرار دارد—گفت یک موشک رهگیری شده و دیگری «کوتاه آمده» است، اما از بیان اینکه این موشک تا چه فاصلهای به پایگاه نزدیک شده، خودداری کرد.