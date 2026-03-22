نشریه وای‌نت گزارش داد که شب گذشته (جمعه ۲۹ اسفند)، یک عرب فلسطینی بر اثر ترکشِ آوارِ موشکی که نزدیک مسجدالاقصی در اورشلیم فرود آمد، زخمی شد. بنا بر گزارش‌ها از «هلال احمر فلسطین»، فرد مجروح در محدوده شهر قدیم بر اثر اصابت ترکش آسیب دید و برای درمان به مرکز درمانی منتقل شد.

محل اصابت در نزدیکی «دروازه مغاربه» (Mughrabi Gate) رخ داد؛ در فاصله‌ای حدود ۳۵۰ متر از مجموعه مسجدالاقصی. بخشی از تاسیسات منطقه دچار آسیب شد و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، دود غلیظِ برخاسته از محل اصابت را نشان می‌داد.

دفتر «فرماندار عرب فلسطینیِ اورشلیم» گزارش داد نیروهای امنیتی اسرائیل به دلیل وضعیت اضطراری و ممنوعیت تجمع، محوطه مسجدالاقصی را بستند و نمازگزاران را تخلیه کردند. مسجد ابراهیمی (غار پدرسالاران) در الخلیل نیز پس از تخلیه نمازگزاران و کارکنان، «تا اطلاع ثانوی» بسته شد.

به نوشته سایت «اسرائیل نشنال‌نیوز» این رخدادها موجی از واکنش‌های شدید در سراسر جهان عرب و در شبکه‌های اجتماعی به‌راه انداخت، در حالی‌که بیشتر مقام‌های ارشد عرب سکوت کردند. برخی تحلیل‌گران و کاربران مستقیماً [حکومت] ایران را متهم کردند که به سوی منطقه‌ای فوق‌العاده حساس از نظر مذهبی شلیک کرده و آن را خطری جدی برای یکی از مقدس‌ترین اماکن اسلامی دانستند. یکی از کاربران نوشت: «الاقصی و ابراهیمی در رمضان خالی‌اند. خامنه‌ای کاری را می‌کند که [ایتامار] بن‌گویر و [بزالل] اسموتریچ نتوانستند.»

اشاره این کاربر به دو وزیر راستگرای دولت اسرائیل است که از مروجان اعمال محدودیت بر اماکن اسلامی مورد احترام مسلمانان در اورشلیم هستند.

این خشم با حملات حکومت ایران به کشورهای عربی و شلیک موشک‌هایی که به یهودیه و سامره (در کرانه باختری) نیز رسیده و پنجشنبه گذشته چهار زن فلسطینی را کشته بود، تشدید شد. همزمان، یک نظریه توطئه در فضای مجازی دست‌به‌دست شد که ادعا می‌کرد حکومت ایران علاقه‌ای به آسیب‌زدن به اورشلیم ندارد و این اسرائیل است که با موشک‌های رهگیر باعث سقوط آوار و ترکش‌ها شده است.

دولت تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که محمد مصطفی، نخست‌وزیر، جلسه اضطراری تشکیل داده تا آمادگی نهادهای مختلف را برای تحولات اخیر بررسی کند و به طرف‌های ذی‌ربط دستور داده است برای کمک به غیرنظامیان اقدام کنند.