انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی، با انتقاد از آنچه «تجاوزگری خشن ایران» خواند، تاکید کرد که این کشور به دنبال فراتر رفتن از آتش‌بس و دستیابی به راه‌حل‌هایی پایدار برای تضمین امنیت منطقه است.

او یک‌شنبه دوم فروردین با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مهار تهدید هسته‌ای، برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و همچنین آنچه «قلدری در تنگه‌ها» توصیف کرد، از اولویت‌های اصلی در این مرحله است و هشدار داد که تبدیل این وضعیت به یک تهدید دائمی «غیرقابل تصور» است.

این مقام اماراتی افزود اقدامات حکومت ایران علیه کشورهای عربی خلیج فارس پیامدهای ژئوپولیتیکی گسترده‌ای داشته و باعث شده تهدید این کشور به محور اصلی در محاسبات راهبردی کشورهای خلیج فارس تبدیل شود.

به گفته قرقاش، این وضعیت همچنین به تقویت توانمندی‌های دفاعی داخلی کشورهای خلیج فارس، افزایش همکاری‌های امنیتی مشترک و تحکیم شراکت‌های امنیتی با ایالات متحده منجر خواهد شد.

او در پایان تاکید کرد: «این، هزینه محاسبات نادرست ایران است.»

در واکنش به مواضع قرقاش، ژرار آرو، دیپلمات بازنشسته فرانسوی و سفیر سابق این کشور در اسرائیل، با لحنی انتقادی و طعنه‌آمیز، رویکرد امارات متحده در قبال درگیری جاری در خاورمیانه را به چالش کشید و آن را «تعمیق وابستگی» به ایالات متحده ارزیابی کرد.

او در شبکه اجتماعی ایکس اظهار نظر قرقاش را «عجیب» خواند و نوشت: «یعنی وابستگی‌تان به کشوری را عمیق‌تر می‌کنید که بدون توجه به منافع شما کشورتان را به یک درگیری فاجعه‌بار کشانده است.»

این پست واکنش عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در شبکه اجتماعی ایکس را به دنبال داشت. او در حساب کاربری شخصی خود نوشت: «ما هرگز تسلیم باج‌گیری تروریست‌ها نخواهیم شد.»

در جریان جنگ جاری در خاورمیانه، تنش‌ها میان ایران و برخی کشورهای خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

امارات متحده یکم فروردین اعلام کرد که برای تثبیت بازارهای انرژی به ائتلاف جهانی برای بازگشایی تنگه هرمز، آبراهه‌ نفتی خلیج فارس، خواهد پیوست. همزمان، وزارت دفاع این کشور اعلام کرد که در سه هفته نخست درگیری‌ها در خلیج فارس، با ۳۴۱ موشک بالستیک، ۱۵ موشک کروز و ۱,۷۴۸ پهپاد که از سوی ایران به این کشور پرتاب شده، مقابله کرده است.

به گزاش این وزارتخانه، تاکنون دو نظامی و شش غیرنظامی در پی حملات جمهوری اسلامی کشته و بیش از ۱۶۰ نفر زخمی شده‌اند.

امارات در روزهای گذشته اقدامات متقابل به حملات جمهوری اسلامی را نیز تشدید کرده است. سرویس امنیت دولتی این کشور ۲۸ اسفند از بازداشت اعضای یک «شبکه تروریستی» مرتبط با حزب‌الله و جمهوری اسلامی خبر داد که تحت پوشش یک شرکت تجاری فعالیت می‌کردند.

افزون بر این، در روزهای گذشته مدارس ایرانی وابسته به جمهوری اسلامی در امارات و همچنین بیمارستان ایرانیان دبی، به دستور مقام‌های این کشور تعطیل شده‌اند.