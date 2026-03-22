شبکه خبری سیبیاِس ظهر یکشنبه به وقت شرق آمریکا نتایج یک نظرسنجی با مشارکت بیش از ۳,۳۰۰ بزرگسال آمریکایی را منتشر کرد که در سه روز پایانی اسفند ۱۴۰۴ انجام شده بود. بر این اساس، ۹۲ درصد از آمریکاییها در پاسخ به اینکه در جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی چه چیزهایی برای آمریکا مهمتر است، پایان سریع جنگ را اولویت اصلی خواندهاند، ۸۰ درصد گزینه «آزادی مردم ایران» و ۷۳ درصد گزینه «توقف دائمی برنامه هستهای» جمهوری اسلامی را نیز انتخاب کردند.
بر اساس نتایج این نظرسنجی، آمریکاییها همزمان میخواهند جنگ خیلی زود تمام شود و در عین حال خواهان تحقق اهدافی حداکثری مانند توقف برنامه هستهای جمهوری اسلامی، تغییر رژیم در ایران، آزادی مردم ایران هستند.
انتقاد اکثر پاسخ دهندگان از راهبردهای جنگی ترامپ
در عین حال، این نظرسنجی نشان میدهد که تردیدها نسبت به راهبرد دولت دونالد ترامپ در قبال این جنگ در حال افزایش است. تنها ۳۲ درصد از پاسخدهندگان گفتهاند دولت آمریکا اهداف خود از اقدام نظامی در ایران را «بهطور شفاف توضیح داده»، در حالی که ۶۸ درصد معتقدند چنین توضیح روشنی هنوز ارائه نشده است؛ رقمی که نسبت به اوایل ماه مارس افزایش یافته است. افزون بر این، اکثر شرکتکنندگان (۵۷ درصد) معتقدند جنگ برای آمریکا خوب پیش نمیرود.
از سوی دیگر، میزان موافقت با حمله نظامی آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی از ۴۴ درصد در اوایل مارس به ۴۰ درصد کاهش یافته، در حالی که مخالفتها از ۵۶ درصد به ۶۰ درصد رسیده است. این روند نشان میدهد با طولانیتر شدن درگیری، افکار عمومی آمریکا بهتدریج فاصله بیشتری از این جنگ میگیرد.
بر اساس نتایج بهدست آمده، جامعه آمریکا درباره ابعاد نظامی احتمالی این درگیری دچار دوگانگی است. ۵۳ درصد از پاسخدهندگان گفتهاند ایالات متحده نیازی به اعزام نیروی زمینی به ایران نخواهد داشت، اما ۴۷ درصد بر این باورند که چنین اقدامی در نهایت ضروری خواهد بود. این پاسخ را میتوان نشانهای از نگرانی قابل توجه درباره احتمال گسترش جنگ ارزیابی کرد.
در مورد پیامدهای امنیتی این درگیری نیز نگاه پاسخدهندگان چندان خوشبینانه نیست؛ ۴۹ درصد از آنها معتقدند جنگ در کوتاهمدت آمریکا را «کمامنتر» خواهد کرد و ۴۲ درصد همین نظر را درباره بلندمدت دارند. در مقابل، تنها ۲۷ درصد در کوتاهمدت و ۳۶ درصد در بلندمدت بر این باورند که این جنگ میتواند امنیت آمریکا را افزایش دهد.
تمایل آمریکاییها به جنگهای سریع و تحقق اهداف بزرگ
یکی از مهمترین یافتههای این نظرسنجی، وابستگی شدید حمایت از جنگ به مدت زمان آن است. در حالی که اگر درگیری تنها چند روز یا چند هفته طول بکشد، ۷۵ درصد از آن حمایت میکنند، این میزان در صورت طولانی شدن چند ماهه جنگ به ۴۲ درصد کاهش مییابد و اگر جنگ چند سال ادامه پیدا کند، تنها ۱۲ درصد از آن حمایت خواهند کرد؛ در مقابل، ۸۸ درصد با آن مخالف خواهند بود.
بازتاب شکاف گروههای سیاسی در نتایج نظرسنجی
این شکافها در میان گروههای سیاسی نیز بهوضوح دیده میشود. تنها ۸ درصد از دموکراتها از اقدام نظامی حمایت کردهاند، در حالی که این رقم در میان جمهوریخواهان به ۸۴ درصد میرسد. در میان مستقلها نیز اکثریت (۶۹ درصد) مخالف این جنگ هستند.
حتی در داخل حزب جمهوریخواه نیز تفاوتهایی دیده میشود: حمایت در میان جمهوریخواهان حامی ترامپ، جنبش مشهور به ماگا، به ۹۲ درصد میرسد، در حالی که ۷۰ درصد جمهوریخواهان غیرهمسو با این جریان موافق ورود آمریکا به این جنگ هستند.
همزمان، ارزیابی کلی عملکرد دونالد ترامپ نیز با چالش مواجه است. تنها ۴۰ درصد از آمریکاییها عملکرد او را تأیید میکنند و ۶۰ درصد مخالف هستند. در موضوع ایران نیز میزان تایید به ۳۸ درصد میرسد، در حالی که ۶۲ درصد عملکرد او را در این زمینه رد کردهاند؛ رقمی که نشان میدهد مدیریت این بحران به یکی از نقاط ضعف اصلی دولت تبدیل شده است.