بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل در بازدید از محل اصابت یک موشک جمهوری اسلامی، رهبران جهان را به متعهد شدن کشورشان در کارزار نظامی مشترک اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی فراخواند و به شلیک اخیر موشک از سوی سپاه به پایگاه نظامی دیهگو گارسیا در اقیانوس هند اشاره کرد.
نتانیاهو گفت: «آنها یک موشک بالستیک قارهپیما به دیهگو گارسیا شلیک کردند. آنها اکنون ظرفیت نفوذ عمیق به اروپا را دارند.»
او افزود: «آنها همه را در تیررس خود قرار میدهند. یک مسیر بینالمللی دریایی و مسیر انرژی را متوقف میکنند و سعی دارند از کل جهان باجگیری کنند».
نخستوزیر اسرائیل به مسدود کردن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: «وقت آن است که ببینیم رهبران سایر کشورها هم به این کمپین میپیوندند.»
او بدون ذکر اسم کشور خاصی گفت برخی کشورها شروع به حرکت به سوی پیوستن به کارزار کردهاند، اما «نیاز به اقدامات بیشتری است.»
وقتی یک خبرنگار از نتانیاهو پرسید واکنش اسرائیل به حملات جمهوری اسلامی علیه غیرنظامیان اسرائیلی چه خواهد بود، او پاسخ داد: «ما با قدرت زیاد پاسخ میدهیم، اما نه علیه غیرنظامیان. ما به دنبال رژیم هستیم. ما به دنبال سپاه پاسداران، این باند جنایتکار، هستیم و شخص رهبران، تاسیسات و داراییهای اقتصادی آنها را هدف قرار میدهیم. ما علیه آنها بسیار قاطع عمل میکنیم.»
همزمان با فرارسیدن نوروز، ایرانیان به شیوههای گوناگون مبارزه علیه جمهوری اسلامی را ادامه میدهند. شماری خاطره جانباختگان راه آزادی را زنده نگه میدارند و برخی دیگر با حضور در تجمعات اعتراضی در خارج از کشور، صدای مردم ایران را به گوش جامعه جهانی میرسانند.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، شماری از خانوادههای دادخواه مراسم نوروز را بر مزار جاویدنامان انقلاب ملی در بهشت زهرای تهران برگزار کردند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال مراسم نوروزی و برافروختن آتش را در روستای تختگاه صفیار سلطان از توابع شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه به تصویر میکشد.
این مراسم به یاد جاویدنامان انقلاب ملی و بر مزار آنها برگزار شد.
ویدیوی دیگری نشان میدهد یک شهروند بشقابی با نوشته «سپهر بابا» و تصویر محمدرضاشاه پهلوی را در سفره هفتسین خود قرار داده است.
خبرگزاری هرانا پیشتر گزارش داد اسماعیل شکری، پدر جاویدنام سپهر شکری، اول فروردین بر سر مزار فرزندش در بهشت زهرای تهران به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
بر اساس این گزارش، دستگیری این پدر دادخواه با خشونت همراه بود.
اوایل بهمنماه، ویدیویی ۱۲ دقیقهای از تلاش پدر سپهر برای یافتن فرزندش در پزشکی قانونی کهریزک منتشر شد که در آن، او پیدرپی فریاد میزد: «سپهر بابا، کجایی؟»
این صحنه به یکی از تکاندهندهترین نمادهای انقلاب ملی بدل شد و نگاه رسانههای جهانی را به ابعاد واقعی سرکوب در ایران معطوف کرد.
یکی از مخاطبان با ارسال ویدیویی از ونکوور کانادا، از پخت و پخش سمنو به یاد جاویدنامان انقلاب ملی خبر داد.
بر اساس ویدیویی دیگر از تبریز، یک کودک ۱۰ ساله طرح شیر و خورشید را روی تخممرغ رنگی سفره هفتسین نقاشی کرده است.
این کودک روی تخممرغی دیگر عبارت «به یاد جاویدنامان وطن» را نوشته است.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد همزمان با لحظه تحویل سال ۱۴۰۵، شهروندان در منطقه سلسبیل تهران شعار «جاوید شاه» سردادند.
یکی از شهروندان گفت: «سال جدید بدون خامنهای ضحاک مبارک.»
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که ایرانیان مقیم استرالیا یکشنبه دوم فروردین در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی دست به تجمع زدند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند.
در نخستین روز سال جدید، ایرانیان مقیم کپنهاگ دانمارک با برگزاری تجمعی، حمایت خود را از «انقلاب شیر و خورشید» و مردم ایران اعلام کردند.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد گروهی از ایرانیان در شهر هیوستون ایالت تگزاس مراسم نوروز را در کنار تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی برگزار کردند.
ایرانیان ساکن لاهه هلند نیز اول فروردین گرد هم آمدند.
هدف از برگزاری این تجمع، گرامیداشت یاد جاویدنامان و حمایت از آیندهای بدون جمهوری اسلامی در ایران بود.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای کشته شدند.
۲۳ بهمن، پارلمان اروپا در قطعنامهای ضمن محکوم کردن سرکوب خشونتبار مردم ایران هشدار داد کشتار معترضان از سوی جمهوری اسلامی میتواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.
در پی تاثیرات جنگ خاورمیانه بر بازارهای انرژی، فیلیپین اجازه داده است که بهطور موقت و محدود از نوعی سوخت ارزانتر اما آلایندهتر استفاده شود.
وزارت انرژی فیلیپین یکشنبه اعلام کرد که تنها وسایل نقلیه مدل سال ۲۰۱۵ و قدیمیتر، خودروهای سنتی، نیروگاهها و ژنراتورها، و بخشهای دریایی و کشتیرانی مجاز به استفاده از محصولات نفتی منطبق با استاندارد «یورو دو» خواهند بود.
این وزارتخانه در بیانیهای گفت: «این اقدام با هدف کمک به حفظ تأمین سوخت مداوم، کافی و قابل دسترس، و انعطاف محدود برای بخشهایی که ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرند، در نظر گرفته شده است.»