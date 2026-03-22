به گزارش پایگاه خبری «میدل‌ایست آی»، فیدان پیش‌تر در نشستی منطقه‌ای که در ریاض برگزار شد، حضور یافت.

شرکت‌کنندگان در این نشست در بیانیه‌ای مشترک از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، به‌ویژه علیه زیرساخت‌های غیرنظامی، انتقاد کردند .

وزیر خارجه ترکیه پس از شرکت در این نشست گفت کشورهای حوزه خلیج فارس این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا حکومت ایران آن‌ها را هدف قرار داده است. به گفته او، این کشورها تاکید دارند که در آغاز این جنگ نقشی نداشته‌اند و آن را «موضوعی جداگانه» می‌دانند.

فیدان افزود کشورهای منطقه معتقدند حمله به آن‌ها «ناعادلانه» است و باید به اقدامات جمهوری اسلامی پاسخ داده شود.

او ادامه داد: «آن‌ها همچنین می‌گویند که ایران نه‌تنها پایگاه‌های نظامی، بلکه زیرساخت‌های غیرنظامی و اهداف اقتصادی را نیز هدف قرار داده و این اقدام عمدی است.»

حکومت ایران از زمان آغاز مناقشه کنونی، ۱۲ کشور منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان و جمهوری آذربایجان را هدف قرار داده است؛ حملاتی که تهران اغلب آن‌ها را با استناد به فعالیت پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در این کشورها توجیه می‌کند.

این در حالی است که تاسیسات غیرنظامی، از جمله فرودگاه‌ها و هتل‌ها، از اهداف حملات جمهوری اسلامی بوده‌اند.

تغییر رویکرد کشورهای خلیج فارس

فیدان در ادامه گفت کشورهای حوزه خلیج فارس تاکید دارند که اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا کند، «مجبور خواهند شد اقدامات متقابلی انجام دهند.»

وزیر خارجه ترکیه افزود: «در این نشست، آن‌ها آخرین هشدارهای خود را در این زمینه صادر کردند. حملات گسترده اخیر نیز باعث شدت گرفتن [نگرانی‌ها] شده و سطح خطر افزایش یافته است.»

هم‌زمان با برگزاری این نشست با حضور فیدان و وزیران خارجه آذربایجان، بحرین، مصر، اردن، کویت، لبنان، پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و سوریه، جمهوری اسلامی با شلیک موشک‌ها و پهپادهایی به‌سوی ریاض، بر تنش‌ها افزود.

رسانه میدل‌ایست آی این اقدام تهران را «نشانه‌ تهدید» توصیف کرده است.

حملات اخیر حکومت ایران به تاسیسات گازی قطر و زیرساخت‌های نفتی عربستان سعودی باعث خشم کشورهای منطقه شده و آن‌ها را به بازنگری در نحوه برخورد با تهران واداشته است.

عربستان سعودی موافقت کرده است پایگاه هوایی ملک فهد در طائف در غرب این کشور را در اختیار آمریکا قرار دهد؛ موضوعی که نشان‌دهنده تغییر رویکرد ریاض و شماری دیگر از بازیگران منطقه‌ای به مناقشه کنونی است.

میدل‌ایست آی به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت شیخ عبدالله بن زاید، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، پیش‌تر در تماس با مارکو روبیو، همتای آمریکایی خود، اعلام کرد این کشور برای ادامه جنگ تا ۹ ماه آمادگی دارد.

فیدان: نمی‌خواهیم یک جنگ طولانی‌مدت کل منطقه را تحت تاثیر قرار دهد

فیدان در ادامه اظهارات خود گفت آنکارا با «تجاوز و توسعه‌طلبی اسرائیل» و همچنین «اقدامات ایران برای گسترش جنگ در سراسر منطقه» مخالف است و از مسیر دیپلماتیک به‌دنبال کاهش تنش‌ها خواهد بود.

او با اشاره به احتمال ورود مستقیم کشورهای خلیج فارس به درگیری‌ها افزود: «ما به هیچ وجه نمی‌خواهیم این وضعیت به یک جنگ طولانی‌مدت تبدیل شود که کل منطقه را دربر بگیرد.»

به گفته وزیر خارجه ترکیه، این جنگ می‌تواند تغییرات مهمی در کشورهای خلیج فارس به‌دنبال داشته باشد و احتمال دارد برنامه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های تازه‌ای در حوزه صنعت دفاعی در دستور کار قرار گیرد.