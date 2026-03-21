رهبران امارات متحده عربی و بیش از ۲۰ کشور دیگر در بیانیه مشترکی در مورد تنگه هرمز، از جمهوری اسلامی خواستند تا تلاش‌هایش برای مسدود کردن تنگه به ​​روی کشتی‌های تجاری را متوقف کند.

آن‌ها همچنین آمادگی خود را برای مشارکت در تلاش‌های مناسب برای تضمین عبور ایمن از تنگه هرمز اعلام کردند.

در این بیانیه، «حملات اخیر ایران به کشتی‌های تجاری غیرمسلح در خلیج فارس، حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله تأسیسات نفت و گاز و بسته شدن عملی تنگه هرمز توسط نیروهای ایرانی» به «شدیدترین لحن» محکوم شد.

امارات متحده عربی، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، ژاپن، کانادا، کره جنوبی، نیوزیلند، دانمارک، لتونی، اسلوونی، استونی، نروژ، سوئد، فنلاند، جمهوری چک، رومانی، بحرین، لیتوانی و استرالیا «نگرانی عمیق خود را در مورد تشدید درگیری» ابراز داشتند.

کشورهای امضاکننده بیانیه از جمهوری اسلامی خواستند که «فوراً تهدیدات، مین‌گذاری، حملات پهپادی و موشکی و سایر تلاش‌های خود برای مسدود کردن تنگه به ​​روی کشتی‌های تجاری را متوقف کند و به قطعنامه ۲۸۱۷شورای امنیت سازمان ملل متحد پایبند باشد.»

آن‌ها تاکید کردند که آزادی دریانوردی یک اصل اساسی حقوق بین‌الملل، از جمله طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها است.

در بیانیه آمده است که تأثیرات اقدامات جمهوری اسلامی توسط مردم در تمام نقاط جهان، به ویژه آسیب‌پذیرترین افراد، احساس خواهد شد.

کشورهای امضاکننده بیانیه با استناد به قطعنامه ۲۸۱۷شورای امنیت سازمان ملل، تأکید کردند: «چنین دخالت‌هایی در کشتی‌رانی بین‌المللی و اختلال در زنجیره‌های تأمین انرژی جهانی، تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود.»

آن‌ها در این ارتباط خواستار توقف فوری و جامع حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله تأسیسات نفت و گاز، شدند و افزودند: «ما آمادگی خود را برای مشارکت در تلاش‌های مناسب برای تضمین عبور ایمن از تنگه هرمز ابراز می‌کنیم.»

در بیانیه اضافه شده است: ‌«ما از تعهد کشورهایی که در برنامه‌ریزی مقدماتی مشارکت دارند، استقبال می‌کنیم.»

آن‌ها در ادامه از تصمیم آژانس بین‌المللی انرژی برای صدور مجوز آزادسازی هماهنگ ذخایر استراتژیک نفت استقبال کردند و نوشتند: «ما اقدامات دیگری را برای تثبیت بازارهای انرژی، از جمله همکاری با برخی از کشورهای تولیدکننده برای افزایش تولید، انجام خواهیم داد.»