مخاطبان ایران اینترنشنال از حمله به دست‌کم ۹ منطقه در حملات بامداد و صبح شنبه اول فروردین در تهران گزارش کردند.

شهروندان، ضمن گزارش مشاهده پرواز جنگنده‌ها در ارتفاع پایین، از حمله به پادگان نیروی هوایی در منطقه پیروزی خبر دادند.

بر پایه گزارش‌های دیگر، انفجارهایی در ساعت‌های ۳:۲۰ و ۴:۳۰ صبح در مناطق غربی تهران، از جمله شهرک غرب، رخ داده است.

شهروندان در شرق تهران نیز از حملاتی در ساعت ۱:۱۵ بامداد در میدان «امام حسین» و ۴:۳۰ صبح در منطقه شیان گزارش کردند. انفجارهای دیگری نیز در ساعت ۴:۳۵ صبح در منطقه لویزان گزارش شده است.

گزارش‌هایی از حملات در ساعت ۱:۱۷ بامداد در شرق و مرکز تهران نیز به دست ایران اینترنشنال رسیده است.

همچنین حملاتی در ساعت ۳:۳۰ صبح در منطقه ۲۲ و تهرانسر، واقع در غرب و جنوب‌غربی تهران، گزارش شده است.

گزارش‌های دیگر از حمله به مناطقی در شمال سلطنت‌آباد (پاسداران) و شهرزیبا نیز به دست ایران اینترنشنال رسیده است.