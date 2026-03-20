وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد چهار دامنه اینترنتی مرتبط با یک گروه هکری وابسته به حکومت ایران را توقیف کرده است؛ از جمله دامنه‌ای که برای اعلام مسئولیت حمله سایبری به یک شرکت فناوری پزشکی آمریکایی استفاده شده بود. به گفته مقام‌های آمریکایی، این دامنه‌ها همچنین توسط وزارت اطلاعات حکومت ایران برای انتشار داده‌های حساس و اعلام حملات سایبری به کار می‌رفتند.

بر اساس این گزارش، گروه «حنظله» که به نهادهای اطلاعاتی حکومت ایران نسبت داده می‌شود، علاوه بر حملات سایبری، اقدام به انتشار اطلاعات افراد و ارسال تهدیدهای مرگ علیه مخالفان ایرانی و روزنامه‌نگاران کرده است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که همزمان با تشدید درگیری‌ها در منطقه، فعالیت‌های سایبری نیز به بخشی از تنش‌های میان حکومت ایران و آمریکا تبدیل شده است.