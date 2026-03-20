کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که دیوید بارنئا، رییس موساد، پیش از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفته بود اگر سر حکومت ایران «بریده شود» و نهادها و ابزارهای سرکوب آن بهطور جدی تضعیف شوند، نظام میتواند سقوط کند.
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که بارنئا این ارزیابی خود را در دیدارهایی با نتانیاهو و دولت او پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی ارائه داده بود.
این شبکه تلویزیونی بهنقل از چند منبع که نام آنها را فاش نکرد، افزود که بارنئا به مقامات سیاسی اسرائیل گفت که «اگر اهداف نظامی عملیات شامل بریدن سر رهبری و نیز وارد کردن آسیب جدی به نهادهای رژیم و توانایی آن برای سرکوب شهروندان خود محقق شود، آنگاه موساد و سیا خواهند دانست چگونه اطمینان حاصل کنند که ایرانیان دوباره به خیابانها بیایند و جایگزینی برای رژیم پیدا کنند.»
این شبکه ادامه داد که رییس موساد توضیحات احتیاطی و شروطی ارائه داد و اشاره کرد که هم وضعیت در حال تحول است و هم دستیابی به نتایج مطلوب میتواند زمان طولانی ببرد.
نتانیاهو و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هنگام اعلام آغاز کارزار حملات نظامی خود علیه جمهوری اسلامی، خطاب به مردم ایران گفتند که این عملیات میتواند شرایط لازم برای سقوط حکومت را فراهم کند.
با این حال هر دو افزودند که این بر عهده خود ایرانیان خواهد بود که از این فرصت استفاده کنند.
نتانیاهو پنجشنبه ۲۸ اسفند نیز در یک کنفرانس خبری گفت: «نشانههای زیادی از فروپاشی رژیم ایران وجود دارد. نشانههای زیادی.»
او افزود: «دوست داشتم میتوانستم همه آنها را فاش کنم، اما میبینم که وجود دارند. آیا من میتوانم همین الان قول بدهم که رژیم فرو خواهد پاشید؟ نمیتوانم. اما میتوانم بگویم که ما در تلاش هستیم شرایطی ایجاد کنیم تا فروپاشی رخ دهد، اما ممکن است زنده بماند و اگر زنده بماند، بسیار ضعیفتر خواهد بود.»
تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، در جلسهای در کنگره اعلام کرده بود که اهداف آمریکا و اسرائیل در جریان عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی یکسان نیستند.
پایگاه خبری تایمز اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی از نیمهشب تا عصر جمعه در ۸ نوبت موشکهای بالستیک به سوی اسرائیل شلیک کرد.
به نظر میرسد دستکم دو مورد از این موشکها دارای کلاهکهای خوشهای بودهاند. این حملات به وارد آمدن خسارت به خانهها و زخمی شدن سطحی شماری از ساکنان انجامید.
به گزارش تایمز اسرائیل، بقایای یکی از موشکهای رهگیریشده در بخش قدیمی اورشلیم سقوط کرد و به یک پارکینگ در محله یهودیها آسیب زد. این محل حدود ۴۰۰ متر با دیوار ندبه و مجموعه مسجدالاقصی در محوطه کوه معبد فاصله دارد.
گزارشی از تلفات جانی در این حادثه منتشر نشده است.
در شهر مرکزی رخووت، حملات با کلاهک خوشهای موجب آتشسوزی در یک خانه شد. همچنین به گفته پلیس، قطعات موشکهای رهگیریشده در حدود ۸ تا ۱۰ نقطه فرود آمدند. یک مرد و یک زن حدودا ۷۰ ساله بر اثر موج انفجار بهطور سطحی زخمی شدند