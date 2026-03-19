هگست پنجشنبه ۲۸ اسفند گفت برای جنگ ایران برنامه زمانی مشخصی وجود دارد اما جزییات آن اعلام نمیشود.
هگست درباره احتمال تامین اینترنت برای مردم ایران نیز اظهار کرد آمریکا در حال کار بر روی این موضوع است.
وزیر جنگ آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره خروج نیروهای آمریکایی از خاورمیانه پس از رفع تهدید اتمی و موشکی جمهوری اسلامی گفت تصمیمات آینده بر اساس منافع ملی آمریکا اتخاذ خواهد شد و واشینگتن برنامههای خود را پیشاپیش اعلام نمیکند.
او همچنین با اشاره به درخواست بودجه ۲۰۰ میلیارد دلاری برای جنگ ایران افزود ادامه عملیات و تامین ذخایر مهمات نیازمند منابع مالی است.
هگست درباره حمله اسرائیل به پارس جنوبی نیز گفت اهداف آمریکا روشن است. او هشدار داد جمهوری اسلامی از انرژی بهعنوان سلاح استفاده میکند و نباید کشورهای متحد آمریکا را هدف قرار دهد.
یگان میراث ایران
شاهزاده رضا پهلوی پنجشنبه ۲۸ اسفند در پیامی از هممیهنان خود خواست برای حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی ایران به «یگان میراث ایران» در گارد جاویدان بپیوندند.
او افزود: «دستور کار این یگان بسیار ساده است: هر یک از شما، در هر کجای ایران که هستید، با دوستان و آشنایان خود تشکلی محلی، حتی کوچک، برای حفاظت از یک اثر ملی که گمان میکنید ممکن است در معرض تهدید قرار گیرد، تشکیل دهید.»
او با اشاره به نگرانی از سوءاستفاده احتمالی «فرصتطلبان» در شرایط کنونی، تاکید کرد که پاسداری از آثار تاریخی و محیطزیست کشور وظیفهای ملی است.
او از ایرانیان داخل کشور خواست در قالب تشکلهای محلی برای حفاظت از آثار در معرض تهدید اقدام کنند.
ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی «خاتمالانبیا» سپاه پاسداران پنجشنبه حمله به زیرساختهای انرژی جمهوری اسلامی را «اشتباهی بزرگ» خواند و گفت پاسخ به آن در حال اجراست و هنوز پایان نیافته است.
او گفت در صورت تکرار حملات به زیرساختهای انرژی ایران، زیرساختهای انرژی طرف مقابل و همپیمانانش هدف قرار خواهند گرفت، این حملات تا «نابودی کامل» ادامه خواهد یافت و پاسخ جمهوری اسلامی بسیار شدیدتر از قبل خواهد بود.
همزمان وزیران امور خارجه قطر، جمهوری آذربایجان، بحرین، مصر، اردن، کویت، لبنان، پاکستان، عربستان سعودی، سوریه، ترکیه و امارات متحده عربی در بیانیه پایانی نشست چهارشنبه خود تاکید کردند که حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه تحت هیچ بهانهای قابل توجیه نیست.
حمایت اروپا از مردم ایران
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت این اتحادیه باید برای خروج از جنگ ایران تلاش کند و نه اینکه به تشدید آن دامن بزند.
او تاکید کرد پایان دادن به جنگ ایران به اندازه یافتن راهحلی برای بحران اوکراین اهمیت دارد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که از آرمانهای مردم ایران برای تغییر رژیم حمایت میکنیم اما هرگونه تغییر رژیم در ایران باید از درون باشد.
