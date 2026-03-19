بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند و ژاپن در بیانیه‌ای مشترک در مورد تنگه هرمز، حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در خلیج‌فارس را با شدیدترین لحن محکوم کردند.

رهبران این کشورها در بیانیه‌ای مشترک خواستار «تعلیق فوری و جامع حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله تأسیسات نفت و گاز» شدند و افزودند: «ما آمادگی خود را برای مشارکت در تلاش‌های مناسب به‌منظور تضمین عبور امن از تنگه هرمز اعلام می‌کنیم.»

آنان نوشتند: «ما همچنین اقدامات دیگری برای تثبیت بازارهای انرژی انجام خواهیم داد، از جمله همکاری با برخی کشورهای تولیدکننده برای افزایش تولید.»

در بیانیه این کشورها آمده است: «آزادی کشتیرانی یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است، از جمله بر اساس سازمان ملل متحد و کنوانسیون حقوق دریاهای آن. پیامدهای اقدامات ایران بر مردم در سراسر جهان، به‌ویژه آسیب‌پذیرترین اقشار، تأثیر خواهد گذاشت.»

آنان افزودند: «در چارچوب قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت، تأکید می‌کنیم که چنین مداخله‌ای در کشتیرانی بین‌المللی و اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی انرژی، تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود. در این راستا، خواستار تعلیق فوری و جامع حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله تأسیسات نفت و گاز، هستیم.»

کشورهای پیشرو در اروپا، به همراه ژاپن، در شرایطی برای تثبیت بازارهای انرژی اقدام خواهند کرد و به «تلاش‌های مناسب» برای بازگشایی گلوگاه نفتی خلیج فارس خواهند پیوست که حملات تلافی‌جویانه به تأسیسات انرژی، جنگ آمریکا-اسرائیل علیه ایران را به‌طور چشمگیری تشدید کرد.

پس از آنکه شرکت نفت دولتی قطر، قطرانرژی، از «آسیب گسترده» ناشی از حملات موشکی ایران به شهر صنعتی راس لفان خبر داد، اقتصادهای بزرگ در تلاشند تا اثر افزایش سرسام‌آور قیمت نفت را مهار کنند.

این حملات در پاسخ به بمباران میدان گازی اصلی ایران از سوی اسرائیل انجام شد.