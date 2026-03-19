این تصمیم پس از دیدار مقام‌های وزارت خارجه قطر با سفیر حکومت ایران اتخاذ شد و در چارچوب واکنش به آنچه دوحه «نقض حاکمیت و امنیت ملی» خود خوانده، صورت گرفته است.

محکومیت حمله و اتهام نقض حقوق بین‌الملل

وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای اعلام کرد حمله به راس لفان- یکی از مهم‌ترین مراکز انرژی این کشور- «تشدیدی خطرناک» و «نقض آشکار حقوق بین‌الملل» و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است.

این وزارتخانه تاکید کرد که حملات جمهوری اسلامی بخشی از «رفتارهای تکراری و خصمانه» است که نه‌تنها امنیت قطر، بلکه ثبات منطقه را نیز تهدید می‌کند.

تاکید بر حق پاسخ

دوحه اعلام کرد که بر اساس حقوق بین‌الملل و ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، حق اتخاذ اقدامات لازم برای دفاع از حاکمیت و امنیت خود را محفوظ می‌دارد و هشدار داد ادامه این روند با واکنش‌های بیشتر مواجه خواهد شد.

زمینه تشدید بحران

این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که همزمان با تشدید درگیری‌ها در منطقه، حکومت ایران پس از حمله به تاسیسات خود در میدان گازی پارس جنوبی، تهدید به هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی در کشورهای منطقه کرده و موشک‌هایی به سمت قطر و عربستان شلیک کرده است.

شرکت انرژی دولتی قطر نیز از «خسارات گسترده» به تاسیسات راس لفان خبر داده است.

درخواست اقدام بین‌المللی

قطر از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است برای توقف این حملات وارد عمل شود و مسئولیت خود را در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ایفا کند.

پیامدهای اقتصادی و منطقه‌ای

دوحه همچنین هشدار داد که ادامه این حملات، بازار جهانی انرژی را با اختلال جدی مواجه کرده و امنیت زیرساخت‌های حیاتی در منطقه را به خطر انداخته است.

در پایان، قطر تاکید کرد که با وجود تلاش برای دور ماندن از درگیری، «هدف قرار گرفتن مکرر این کشور و همسایگانش» نشان‌دهنده رویکردی است که می‌تواند دامنه بحران را به سطحی گسترده‌تر در منطقه و فراتر از آن گسترش دهد.

در همین رابطه، در جریان نشست چهارشنبه وزرای خارجه کشورهای اسلامی و عربی در ریاض، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان با انتقاد شدید از رفتارهای جمهوری اسلامی ، این کشور را به هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌های اقتصادی کشورهای منطقه متهم کرد و هشدار داد که این اقدامات «هزینه‌بر» خواهد بود.

