مجلس سنا به طرح محدود کردن اختیارات ترامپ در قبال جمهوری اسلامی رای مخالف داد
مجلس سنای ایالات متحده یک قطعنامه در مورد محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ در مورد جمهوری اسلامی را رد کرد.
به گزارش شبکه خبری سیبیاس، قطعنامه سناتور کوری بوکر ، نماینده دموکرات، با رای مخالف ۵۳ نماینده سنا در مقابل ۴۷ رای موافق رد شد.
سیبیاس اشاره کرد که «تلاش دموکراتها برای محدود کردن ترامپ در اقدام نظامی در ایران برای سومین بار شکست خورد» و گفت این قطعنامه به رییسجمهوری آمریکا دستور میداد که «نیروهای مسلح ایالات متحده را از خصومتها در داخل یا علیه ایران خارج کند، مگر اینکه به صراحت با اعلام جنگ یا مجوز خاصی برای استفاده از نیروی نظامی مجاز شده باشد.»
به گزارش رویترز، دولت دونالد ترامپ در حال بررسی اعزام هزاران نیروی نظامی به خاورمیانه است؛ اقدامی که در چارچوب آمادهسازی برای گامهای بعدی در جنگ با حکومت ایران مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، یک مقام آمریکایی و سه منبع آگاه گفتهاند این اعزام نیرو میتواند گزینههای بیشتری در اختیار ترامپ قرار دهد، در حالی که جنگ با جمهوری اسلامی وارد سومین هفته خود شده است.
بررسی گزینههای نظامی رویترز به نقل از منابع خود گزارش میدهد که از جمله گزینههای مورد بررسی، تامین عبور امن نفتکشها از تنگه هرمز است؛ ماموریتی که عمدتاً با استفاده از نیروهای هوایی و دریایی انجام میشود. با این حال، به گفته چهار منبع از جمله دو مقام آمریکایی، این ماموریت ممکن است به استقرار نیروهای زمینی آمریکا در سواحل ایران نیز نیاز داشته باشد.
همچنین به گفته منابع، دولت ترامپ گزینه اعزام نیروهای زمینی به جزیره خارک را نیز بررسی کرده است؛ جزیرهای که حدود ۹۰ درصد صادرات نفت ایران از آن انجام میشود. یکی از مقامهای آمریکایی این گزینه را «بسیار پرریسک» توصیف کرده و هشدار داده است که حکومت ایران توان هدف قرار دادن این منطقه با موشک و پهپاد را دارد.
حملات و اهداف آمریکا به گزارش رویترز، ایالات متحده در ۲۲ اسفند حملاتی علیه اهداف نظامی در جزیره خارک انجام داده و ترامپ تهدید کرده است که زیرساختهای نفتی آن را نیز هدف قرار خواهد داد. با این حال، کارشناسان نظامی معتقدند کنترل این جزیره- به دلیل نقش حیاتی آن در اقتصاد ایران- ممکن است گزینهای مؤثرتر از نابودی آن باشد.
در همین حال، مقامهای دولت ترامپ همچنین درباره احتمال اعزام نیرو برای تامین امنیت ذخایر اورانیوم با غنای بالا در ایران نیز گفتوگو کردهاند. با این حال منابع تاکید کردهاند که اعزام نیروهای زمینی در حال حاضر قریبالوقوع نیست.
ریسکهای سیاسی رویترز مینویسد هرگونه استفاده از نیروهای زمینی -حتی در ماموریتهای محدود- میتواند برای ترامپ هزینه سیاسی قابل توجهی داشته باشد، چرا که حمایت عمومی از جنگ با حکومت ایران در آمریکا پایین است و ترامپ پیشتر وعده داده بود از درگیر شدن در جنگهای جدید در خاورمیانه پرهیز کند.
یک مقام کاخ سفید در این باره گفته است: «در حال حاضر هیچ تصمیمی برای اعزام نیروهای زمینی گرفته نشده، اما رییسجمهوری همه گزینهها را در اختیار دارد.»
او افزود که اهداف عملیات موسوم به «خشم حماسی» شامل نابودی توان موشکی بالستیک حکومت ایران، از بین بردن نیروی دریایی، جلوگیری از فعالیت نیروهای نیابتی و تضمین عدم دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای است.
پنتاگون از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.
آمار عملیات و تلفات بر اساس دادههای منتشرشده توسط سنتکام، آمریکا از آغاز جنگ در ۹ اسفند بیش از ۷۸۰۰ حمله انجام داده و بیش از ۱۲۰ شناور ایرانی را منهدم یا آسیبدیده کرده است. حدود ۵۰ هزار نیروی آمریکایی در منطقه حضور دارند.
ارتش آمریکا همچنین اعلام کرده تاکنون ۱۳ نظامی آمریکایی کشته و حدود ۲۰۰ نفر زخمی شدهاند، هرچند بیشتر این جراحات جزئی بوده است.
ابهام در تصمیمگیری رویترز گزارش میدهد که ترامپ در سالهای گذشته از مداخلات نظامی انتقاد کرده بود، اما اخیراً احتمال استقرار نیروهای زمینی در ایران را رد نکرده است. یک مقام ارشد کاخ سفید نیز گفته است که هنوز تصمیمی درباره نحوه دستیابی به مواد هستهای ایران اتخاذ نشده است.
در همین حال، تولسی گابارد، مقام امنیتی دولت آمریکا در شهادت کتبی خود به قانونگذاران اعلام کرده که برنامه غنیسازی هستهای ایران در پی حملات ماه ژوئن «نابود شده» و ورودی تاسیسات زیرزمینی با بتن مسدود شده است.
تحولات میدانی و نظامی به گفته منابع، بحثها درباره تقویت نیروها فراتر از اعزام یک گروه رزمی دریایی و بیش از ۲۰۰۰ تفنگدار دریایی است که قرار است هفته آینده وارد منطقه شوند. با این حال، اعزام ناو هواپیمابر جرالد فورد به یونان برای تعمیرات پس از آتشسوزی، بخشی از توان نظامی آمریکا را کاهش میدهد.
مواضع متغیر درباره تنگه هرمز رویترز مینویسد ترامپ در خصوص نحوه برخورد با بحران تنگه هرمز مواضع متغیری داشته است. او ابتدا از اسکورت نفتکشها توسط نیروی دریایی آمریکا سخن گفت، اما سپس از دیگر کشورها خواست در این ماموریت مشارکت کنند.
با توجه به استقبال محدود متحدان، ترامپ حتی احتمال کنارهگیری آمریکا از این ماموریت را نیز مطرح کرده و در شبکه تروثسوشیال نوشته است که ممکن است مسئولیت امنیت این آبراه به کشورهایی واگذار شود که از آن استفاده میکنند.
رویترز در پایان تاکید میکند که تصمیمگیری نهایی درباره اعزام نیروهای بیشتر یا گسترش عملیات نظامی هنوز اتخاذ نشده و گزینههای مختلف همچنان روی میز قرار دارند.
وزارت اطلاعات کویت بامداد پنجشنبه اعلام کرد که بزرگترین مسجد شهر کویت که میتواند هزاران نمازگزار را برای نمازهای اصلی در خود جای دهد، به دلیل «شرایط فعلی» در روز عید فطر به روی نمازگزاران بسته خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مقامات کشورهای عربی خلیج فارس اعلام کردهاند که نماز عید فطر فقط در داخل مساجد معمولی برگزار میشود و به عنوان یک اقدام احتیاطی، تجمعات بزرگ در فضای باز برگزار نمیشود.
بر اساس این گزارش، به دلیل حملات جمهوری اسلامی، کشورهای عربی خلیج فارس رویدادها و تجمعات عمومی بزرگ را محدود کردهاند.
فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، اعلام کرد که فشار از سوی جمهوری اسلامی «از نظر سیاسی و اخلاقی نتیجه معکوس خواهد داشت»، و تاکید کرد که ریاض «در صورت لزوم، حق انجام اقدامات نظامی را برای خود محفوظ میداند.»
وزیر خارجه عربستان سعودی که پس از نشست اضطراری وزیران امور خارجه کشورهای اسلامی و عربی در مورد حملات جمهوری اسلامی سخن میگفت، اضافه کرد که دو پالایشگاه در منطقه ریاض مورد حمله قرار گرفتند.
بن فرحان تاکید کرد رهبری این کشور در زمان مناسب، تصمیمات لازم را خواهد گرفت.
او اشاره کرد که پاسخ به حملات جمهوری اسلامی «میتواند هم سیاسی و هم غیرسیاسی باشد» و افزود: «اصرار ایران بر نقض اصول حسن همجواری منجر به فرسایش اعتماد به آن شده است.»
بن فرحان با اعلام اینکه جمهوری اسلامی حملاتش را «از قبل برنامه ریزی کرده بود»، اضافه کرد: «این حملات انزوای ایران را افزایش خواهد داد.»
او با محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی خلیج فارس، تاکید کرد: «دخالت در آزادی دریانوردی، امنیت و صلح بینالمللی را تهدید میکند.»
بن فرحان، جمهوری اسلامی را به دلیل آنکه «پیام جامعه جهانی را درک نکرده است و نمیخواهد آن را درک کند» مورد انتقاد قرار داد و گفت: «ایران باید فورا حمایت از گروههای نیابتی در منطقه را متوقف و حفاظت از ناوبری دریایی را تضمین کند.»
او تاکید کرد تهران باید در «محاسبات اشتباه خود بازنگری کند زیرا حملاتش هیچ دستاوردی به همراه نخواهد داشت.»
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، درشبکه اجتماعی ایکس از گفتوگو با امیر قطر و رییسجمهوری ایالات متحده خبر داد.
او نوشت که این گفتوگوها پس از حملات چهارشنبه به تأسیسات تولید گاز در ایران و قطر، انجام شد و تاکید کرد: «به نفع همه ما است که بدون تأخیر، حملات به زیرساختهای غیرنظامی، به ویژه تأسیسات انرژی و آب متوقف شود.»
مکرون نوشت: «جمعیت غیرنظامی و نیازهای ضروری آنها، و همچنین امنیت تأمین انرژی، باید از تشدید برخوردهای نظامی محافظت شود.»
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که ناو هواپیمابر جرالد فورد آمریکا پس از حادثه آتشسوزی هفته گذشته، برای تعمیرات به پایگاه نیروی دریایی در کرت یا در بندر دیگری در اروپایی در دریای مدیترانه میرود.
این خبرگزاری به نقل از «یک فرد آشنا به این مساله که به شرط ناشناس ماندن برای بحث در مورد برنامههای حساس نظامی صحبت کرد»، نوشت که خروج این ناو هواپیمابر از منطقه «به این معنی است که فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) فقط یک ناو هواپیمابر برای پشتیبانی از عملیات علیه ایران خواهد داشت.»
بر اساس این گزارش، به گفته مقامات نظامی، آتشسوزی هفته گذشته در یک اتاق رختشویی بیش از ۱۰۰ تخت را غیرقابل استفاده کرد.
آنها گفتند در حالی که آتش در عرض چند ساعت خاموش شد، تلاشهای گستردهتر برای کنترل خسارات حدود ۳۰ساعت طول کشید.