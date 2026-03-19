خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اعدام سه نفر از معترضان بازداشتی انقلاب ملی ایرانیان به اتهام «قتل دو مامور نیروی انتظامی» و «اقدام عملیاتی» برای اسرائیل و آمریکا خبر داد.

این خبرگزاری حکومتی، اسامی اعدام‌شدگان را مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعيد داودی اعلام کرد و افزود که از دیگر اتهام‌های آن‌ها «تحريك مردم به جنگ و كشتار به قصد برهم زدن امنيت كشور» بوده است.

طبق روال گذشته، نهادهای امنیتی و قضایی حکومت ایران از این‌گونه اتهامات برای صدور احکام زندان و یا اعدام علیه معترضان بازداشتی و یا زندانیان سیاسی و عقیدتی استفاده می‌کنند.

این خبرگزاری زمان اجرای احکام اعدام این سه نفر را صبح پنج‌شنبه ۲۸ اسفند اعلام کرد که در شهر قم اجرا شده است.

به گزارش رسانه رسمی قوه قضاییه، رسیدگی به پرونده این افراد «با حضور وکلای تعیینی و تسخیری» انجام شد و حکم دادگاه پس از «تایید دیوان عالی کشور و استیذان» صورت گرفت. طبق قانون مجازات اسلامی، احکام اعدام باید به امضای رهبر جمهوری اسلامی برسد که این اختیار به رییس قوه قضاییه واگذار شده است. این رویه «استیذان» نامیده می‌شود.