کویت: بزرگترین مسجد پایتخت در روز عید فطر بسته خواهد بود
وزارت اطلاعات کویت بامداد پنجشنبه اعلام کرد که بزرگترین مسجد شهر کویت که میتواند هزاران نمازگزار را برای نمازهای اصلی در خود جای دهد، به دلیل «شرایط فعلی» در روز عید فطر به روی نمازگزاران بسته خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مقامات کشورهای عربی خلیج فارس اعلام کردهاند که نماز عید فطر فقط در داخل مساجد معمولی برگزار میشود و به عنوان یک اقدام احتیاطی، تجمعات بزرگ در فضای باز برگزار نمیشود.
بر اساس این گزارش، به دلیل حملات جمهوری اسلامی، کشورهای عربی خلیج فارس رویدادها و تجمعات عمومی بزرگ را محدود کردهاند.
فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، اعلام کرد که فشار از سوی جمهوری اسلامی «از نظر سیاسی و اخلاقی نتیجه معکوس خواهد داشت»، و تاکید کرد که ریاض «در صورت لزوم، حق انجام اقدامات نظامی را برای خود محفوظ میداند.»
وزیر خارجه عربستان سعودی که پس از نشست اضطراری وزیران امور خارجه کشورهای اسلامی و عربی در مورد حملات جمهوری اسلامی سخن میگفت، اضافه کرد که دو پالایشگاه در منطقه ریاض مورد حمله قرار گرفتند.
بن فرحان تاکید کرد رهبری این کشور در زمان مناسب، تصمیمات لازم را خواهد گرفت.
او اشاره کرد که پاسخ به حملات جمهوری اسلامی «میتواند هم سیاسی و هم غیرسیاسی باشد» و افزود: «اصرار ایران بر نقض اصول حسن همجواری منجر به فرسایش اعتماد به آن شده است.»
بن فرحان با اعلام اینکه جمهوری اسلامی حملاتش را «از قبل برنامه ریزی کرده بود»، اضافه کرد: «این حملات انزوای ایران را افزایش خواهد داد.»
او با محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی خلیج فارس، تاکید کرد: «دخالت در آزادی دریانوردی، امنیت و صلح بینالمللی را تهدید میکند.»
بن فرحان، جمهوری اسلامی را به دلیل آنکه «پیام جامعه جهانی را درک نکرده است و نمیخواهد آن را درک کند» مورد انتقاد قرار داد و گفت: «ایران باید فورا حمایت از گروههای نیابتی در منطقه را متوقف و حفاظت از ناوبری دریایی را تضمین کند.»
او تاکید کرد تهران باید در «محاسبات اشتباه خود بازنگری کند زیرا حملاتش هیچ دستاوردی به همراه نخواهد داشت.»
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، درشبکه اجتماعی ایکس از گفتوگو با امیر قطر و رییسجمهوری ایالات متحده خبر داد.
او نوشت که این گفتوگوها پس از حملات چهارشنبه به تأسیسات تولید گاز در ایران و قطر، انجام شد و تاکید کرد: «به نفع همه ما است که بدون تأخیر، حملات به زیرساختهای غیرنظامی، به ویژه تأسیسات انرژی و آب متوقف شود.»
مکرون نوشت: «جمعیت غیرنظامی و نیازهای ضروری آنها، و همچنین امنیت تأمین انرژی، باید از تشدید برخوردهای نظامی محافظت شود.»
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که ناو هواپیمابر جرالد فورد آمریکا پس از حادثه آتشسوزی هفته گذشته، برای تعمیرات به پایگاه نیروی دریایی در کرت یا در بندر دیگری در اروپایی در دریای مدیترانه میرود.
این خبرگزاری به نقل از «یک فرد آشنا به این مساله که به شرط ناشناس ماندن برای بحث در مورد برنامههای حساس نظامی صحبت کرد»، نوشت که خروج این ناو هواپیمابر از منطقه «به این معنی است که فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) فقط یک ناو هواپیمابر برای پشتیبانی از عملیات علیه ایران خواهد داشت.»
بر اساس این گزارش، به گفته مقامات نظامی، آتشسوزی هفته گذشته در یک اتاق رختشویی بیش از ۱۰۰ تخت را غیرقابل استفاده کرد.
آنها گفتند در حالی که آتش در عرض چند ساعت خاموش شد، تلاشهای گستردهتر برای کنترل خسارات حدود ۳۰ساعت طول کشید.
مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده، با اعلام اینکه «مأموریت اصلی اکنون عملاً انجام شده است»، گفت: «ما سعی داشتیم موشکهای بالستیک و ابزار تولید آنها را از بین ببریم و نیروی دریایی را خنثی کنیم و این اهداف محقق شدهاند.»
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، او افزود: «به محض اینکه کمی آرامش به اوضاع برگردانیم، فکر میکنم کار تمام است.»
جانسون در عین حال اشاره کرد که وضعیت تنگه هرمز «کمی آن [عملیات]را طولانیتر میکند.»
او گفت که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، حق داشته است از کشورهایی که در منطقه منافعی دارند، بخواهد در تأمین امنیت تنگه کمک کنند و رد شدن این درخواستها کاملاً پوچ است.»
روزنامه هاآرتص به نقل از انور قرقاش، مشاور ارشد سیاسی رییس امارات متحده عربی، گزارش داد که حملات جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس میتواند به تقویت روابط این کشورها با اسرائیل و آمریکا منجر شود و جایگاه منطقهای اسرائیل را نیز گسترش دهد.
به نوشته این روزنامه اسرائیلی، قرقاش در نشستی در اندیشکده شورای روابط خارجی تاکید کرده است که در حالی که اسرائیل همچنان در منطقه شام بهعنوان یک تهدید تلقی میشود، حکومت ایران به بزرگترین چالش برای کشورهای خلیج فارس تبدیل خواهد شد. او گفت: «کسی که هزاران موشک و پهپاد به سوی امارات شلیک میکند، [حکومت] ایران است، نه اسرائیل.»
قرقاش همچنین اعلام کرد کشورش آماده مشارکت در یک ابتکار بینالمللی به رهبری آمریکا برای تامین امنیت تنگه هرمز است و افزود مسئولیت حفظ آزادی کشتیرانی در این آبراه باید میان اروپا و دیگر کشورهای منطقه نیز تقسیم شود.
به گزارش هاآرتص، این مقام اماراتی پیشبینی کرده است که در پی جنگ، روابط میان اسرائیل و کشورهای خلیج فارس که پیشتر با آن ارتباط داشتهاند تقویت خواهد شد و حتی برای کشورهایی که روابط رسمی ندارند نیز «کانالهای بیشتری» برای تعامل ایجاد میشود. او همچنین گفت کشورهایی که به دنبال ارتقای توان دفاعی و فناوری خود هستند، به سمت همکاری با اسرائیل حرکت خواهند کرد.
هاآرتص در ادامه به مواضع مقامهای اسرائیلی اشاره کرده و نوشته است بنیامین نتانیاهو گفته اسرائیل در حال «ایجاد ائتلافهای جدید» در منطقه است و گیدئون ساعر نیز از تبدیل این روابط به «اتحاد» سخن گفته است.
قرقاش در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد نقش آمریکا در منطقه تضعیف نخواهد شد، بلکه تقویت میشود و گفت اقدام [حکومت] ایران در هدف قرار دادن منطقه «نفوذ آمریکا را کاهش نمیدهد، بلکه آن را تقویت میکند.»
به نوشته هاآرتص، این موضع در تضاد با دیدگاه یک مقام ارشد قطر است که اسرائیل را تهدید اصلی منطقه دانسته و از احتمال کاهش نقش آمریکا سخن گفته بود.
در ادامه این گزارش، قرقاش به موضوع فلسطین نیز پرداخته و گفته است انتظار دارد پس از پایان جنگ با [حکومت] ایران، اجرای طرح ۲۰ بندی دولت ترامپ برای غزه ادامه یابد. او همچنین ابراز امیدواری کرده است که در کرانه باختری «پیچیدگیهای بیشتری» ایجاد نشود و همچنان چشماندازی برای راهحل دوکشوری در بلندمدت وجود داشته باشد.