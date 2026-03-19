گزارش‌های دریافتی از شهروندان در پنج‌شنبه ۲۸ اسفند از تداوم فضای امنیتی، حضور گسترده نیروهای نظامی و وقوع انفجارها در نقاط مختلف ایران حکایت دارد.

بر اساس این گزارش‌ها، در تهران (منطقه سلسبیل) حضور موتورهای نیروهای سرکوب در اطراف یک مسجد در محدوده بالاتر از خیابان هاشمی مشاهده شده است. در رشت نیز شهروندان از مشاهده یک پهپاد در آسمان شهر خبر داده‌اند.

در اصفهان، به‌ویژه در شاهین‌شهر، چندین رویداد امنیتی گزارش شده است. از جمله در بامداد پنج‌شنبه صدای جنگنده در ارتفاع پایین همراه با انفجار شنیده شده و همچنین گزارش شده که کلانتری گلدیس در شامگاه چهارشنبه هدف قرار گرفته است. در ادامه، حوالی ساعت ۰۲:۴۸ بامداد، انفجار شدیدی در محدوده سازمان هسا رخ داده که موجب لرزش زمین شده است. در ساعات بامدادی در سطح شهر اصفهان نیز صدای پرواز جنگنده‌ها گزارش شده است.

در استان هرمزگان، گزارش‌ها از وقوع چندین انفجار در مناطق مختلف حکایت دارد. در میناب، یک انفجار در شامگاه چهارشنبه و دو انفجار دیگر در ساعات بامدادی پنج‌شنبه ثبت شده است. در بندرعباس نیز چندین انفجار پیاپی در بامداد گزارش شده و در بندرخمیر، شلیک چند موشک از ارتفاعات اطراف شهر در ساعات پایانی شب شنیده شده است.

در دیگر مناطق نیز تحرکات نظامی گزارش شده است. در ساری، بامداد پنج‌شنبه صدای انفجار شنیده شده و در اهواز، پرواز جنگنده‌ها در آسمان شهر گزارش شده است.