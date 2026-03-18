پخش سرود «ای ایران» در یکی از محلات تهران
بر اساس ویدیوی رسیده، شماری از جوانان در پی فراخوان شاهراه رضا پهلوی، آیین چهارشنبهسوری را در یکی از محلات تهران برگزار کردند.
آنها در این مراسم سرود «ای ایران» را پخش و آن را همخوانی کردند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد ایرانیان در جریان جشن چهارشنبهسوری در لاسوگاس، شمایل مقوایی مجتبی خامنهای را رقصاندند و عکسهای مقامهای جمهوری اسلامی را به آتش کشیدند.
همزمان با ادامه حملات اسرائیل و آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی، نگرانیها درباره امنیت تاسیسات هستهای ایران افزایش یافته است.
لیلی نیکفر، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
وزارت دفاع بحرین اعلام کرد تاکنون بیش از ۱۳۰ موشک و ۲۳۴ پهپاد شلیکشده از ایران را رهگیری و خنثی کرده است.
در همین حال، ارتش اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی در حال انجام یک حمله موشکی جدید علیه این کشور است و این تهدید شناسایی شده است.
این حمله تلفات جانی یا مجروحی در پی نداشت.
یک مخاطب با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال نشان داد در شب چهارشنبهسوری، پرچم شیر و خورشید را بالای سفره هفتسین افراشته و همراه با خانواده، سرود «ای ایران» میخواند.
حسن روحانی، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی، در پیامی به مناسبت کشته شدن علی لاریجانی، او را «از چهرههای درخشان خدمت به ایران و اسلام» معرفی کرد.
او با اشاره به مرگ لاریجانی افزود: «از دست دادن امیدهای مدیریت برای نجات کشور، اندوه ما را دوچندان میکند.»
روحانی همچنین غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج و از عوامل اصلی سرکوب مردم ایران را «فرمانده قهرمان» خواند.