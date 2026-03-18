قطر: هدف قرار دادن تاسیسات پارس جنوبی تهدیدی برای امنیت انرژی جهان است
ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، حمله اسرائیل به تاسیسات مرتبط با میدان گازی پارس جنوبی را اقدامی خطرناک و غیرمسئولانه در بحبوحه تشدید تنشهای نظامی منطقه خواند و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد.
او در پیامی اعلام کرد هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی، تهدیدی برای امنیت انرژی جهانی و همچنین برای مردم و محیط زیست منطقه به شمار میرود.
او با تاکید بر ضرورت خودداری از حمله به تاسیسات حیاتی، از همه طرفها خواست خویشتنداری کنند، به قوانین بینالمللی پایبند بمانند و برای کاهش تنشها بهگونهای اقدام کنند که امنیت و ثبات منطقه حفظ شود.