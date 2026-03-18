ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، حمله اسرائیل به تاسیسات مرتبط با میدان گازی پارس جنوبی را اقدامی خطرناک و غیرمسئولانه در بحبوحه تشدید تنش‌های نظامی منطقه خواند و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد.

او در پیامی اعلام کرد هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی، تهدیدی برای امنیت انرژی جهانی و همچنین برای مردم و محیط زیست منطقه به شمار می‌رود.

او با تاکید بر ضرورت خودداری از حمله به تاسیسات حیاتی، از همه طرف‌ها خواست خویشتنداری کنند، به قوانین بین‌المللی پایبند بمانند و برای کاهش تنش‌ها به‌گونه‌ای اقدام کنند که امنیت و ثبات منطقه حفظ شود.