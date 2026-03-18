فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، اعلام کرد که فشار از سوی جمهوری اسلامی «از نظر سیاسی و اخلاقی نتیجه معکوس خواهد داشت»، و تاکید کرد که ریاض «در صورت لزوم، حق انجام اقدامات نظامی را برای خود محفوظ می‌داند.»

وزیر خارجه عربستان سعودی که پس از نشست اضطراری وزیران امور خارجه کشورهای اسلامی و عربی در مورد حملات جمهوری اسلامی سخن می‌گفت، اضافه کرد که دو پالایشگاه در منطقه ریاض مورد حمله قرار گرفتند.

بن فرحان تاکید کرد رهبری این کشور در زمان مناسب، تصمیمات لازم را خواهد گرفت.

او اشاره کرد که پاسخ به حملات جمهوری اسلامی «می‌تواند هم سیاسی و هم غیرسیاسی باشد» و افزود: «اصرار ایران بر نقض اصول حسن همجواری منجر به فرسایش اعتماد به آن شده است.»

بن فرحان با اعلام اینکه جمهوری اسلامی حملاتش را «از قبل برنامه ریزی کرده بود»، اضافه کرد: «این حملات انزوای ایران را افزایش خواهد داد.»

او با محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی خلیج فارس، تاکید کرد: «دخالت در آزادی دریانوردی، امنیت و صلح بین‌المللی را تهدید می‌کند.»

بن فرحان، جمهوری اسلامی را به دلیل آنکه «پیام جامعه جهانی را درک نکرده است و نمی‌خواهد آن را درک کند» مورد انتقاد قرار داد و گفت: «ایران باید فورا حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه را متوقف و حفاظت از ناوبری دریایی را تضمین کند.»

او تاکید کرد تهران باید در «محاسبات اشتباه خود بازنگری کند زیرا حملاتش هیچ دستاوردی به همراه نخواهد داشت.»