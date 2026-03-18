گزارشها از حمله به تاسیسات نفتی پارس جنوبی و عسلویه
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد «بخشی» از تاسیسات نفتی پارس جنوبی و عسلویه هدف قرار گرفته است.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی نوشت: «عسلویه را ساعت ۱۴:۱۰ بهشدت بمباران کردند. مخازن را نزدند، فقط لولههای انتقال را زدند.»
شهروند دیگری نوشت: «ساعت ۱۴ فاز ۴ و ۵ پارس جنوبی مورد حمله قرار گرفت و همه کارمندان و کارگران از فازهای عسلویه فرار کردند.»
یک مخاطب نیز گفت: «در عسلویه، پتروشیمیها هدف قرار گرفتهاند و انفجارها یکی پس از دیگری رخ میدهند.»