بیش از ۷۵۰ متخصص ایرانی-استرالیایی در نامه‌ای به آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، خواستار آن شدند که دولت این کشور شاهزاده رضا پهلوی را به‌عنوان رهبر انتقالی مشروع ایران به رسمیت بشناسد.

آن‌ها همچنین از دولت استرالیا درخواست کردند که پرچم شیر و خورشید به‌عنوان نماد ملی ایران به رسمیت شناخته شود.