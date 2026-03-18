برخاستن دود از اسکله باهنر بندرعباس
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد ۲۷ اسفند از اسکله باهنر بندرعباس دود برخاسته است.
شهروندی که این ویدیو را ارسال کرده، در پیام خود گفت یک مخزن سوخترسانی در این اسکله هدف قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، کوروش کیوانی، شهروند ایرانی، صبح چهارشنبه به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شد.
محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر، در این خصوص توضیح میدهد.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در تازهترین موضعگیری خود درباره جنگ ایران، بر ضرورت دستیابی به یک توافق سیاسی پس از پایان درگیریها تاکید کرد.
استارمر گفت هرچند عملیات نظامی آمریکا توان نظامی جمهوری اسلامی را بهطور قابل توجهی تضعیف کرده، اما پرسش اصلی این است که «پس از پایان جنگ چه خواهد شد».
او افزود برای مهار اقدامات حکومت ایران، از جمله برنامه هستهای، توان موشکی بالستیک، گروههای نیابتی و تهدید علیه کشتیرانی بینالمللی، نیاز به «چارچوب یک توافق» وجود دارد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی پیشتر بر عدم ورود به جنگ و تمرکز بر راهحلهای دیپلماتیک تاکید کردهاند.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در جریان حمله هوایی شبانه به تهران کشته شد.
به گفته او، خطیب «مسئول سیستم قتل و سرکوب داخلی رژیم در ایران و ترویج تهدیدات خارجی» بود.
کاتز گفت: «در طول امروز، غافلگیریهای مهمی در تمامی جبههها انتظار میرود که جنگ ما علیه ایران و حزبالله در لبنان را تشدید خواهد کرد.»
او افزود شدت حملات علیه مواضع جمهوری اسلامی در ایران در حال افزایش است.
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، با اشاره به دود برخاسته از ساحل خونسرخ بندرعباس گفت حدود ساعت ۸:۳۰ چهارشنبه ۲۷ اسفند در این منطقه انفجارهایی رخ داد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت کشته شدن علی لاریجانی تاثیری بر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نخواهد داشت.
محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در این خصوص توضیح میدهد.