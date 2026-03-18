صداهای انفجار و فعالیت پدافند در گرمدره و کرج
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی گفت: «عصر چهارشنبه صداهای انفجار و فعالیت پدافند در گرمدره و کرج شنیده شد.»
یک مخاطب ایراناینترنشنال، دوشنبه ۲۵ اسفند خبر داد با استقرار حدود ۳۰ نیروی مسلح نوپو و نفربرها در مسیر جنوب به شمال میدان الغدیر گلشهر کرج، این مسیر بهطور کامل مسدود شد.
مخاطب دیگری اعلام کرد نیروهای امنیتی با موتور، تیربار و تجهیزات وارد بانک ملت در گلشهر کرج، چهارراه گلزار، و همچنین اداره ثبت احوال در گلزار شرقی شدهاند.
از سوی دیگر، ساعت ۱۶:۱۵ دوشنبه، صدای پدافند و انفجار از اطراف گرمدره در استان البرز به گوش رسیده است.
مخاطبی به ایراناینترنشنال گفت: «نزدیک ظهر یکی از ساختمانهای قرارگاه خاتمالانبیا در خیابان زرافشان شهرک غرب تهران هدف قرار گرفت و از همان زمان، مسیر خیابان زرافشان شهرک غرب مسدود شد.»
مخاطب دیگری خبر داد کلانتری ۱۲۳ نیاوران در حملات ساعت ۱۲ ظهر دوشنبه هدف قرار گرفت.
همچنین حدود ساعت ۱۲:۲۰ ظهر دوشنبه، ساختمان بسیج در خیابان هدایتی تهران، سمت «شهید کرد»، هدف قرار گرفته است.
یک شهروند با ارسال ویدیویی در دوشنبه ۲۵ اسفند به ایراناینترنشنال، دودهای ناشی از انفجار را در شرق تهران نشان میدهد.
بر اساس پیام مخاطبان، ساعت ۲۰:۰۶ جمعه در اسلامشهر، روبهروی باغ فیض هدف حمله قرار گرفت و حدود ساعت ۲۰ جمعه در حوالی فردیس کرج صدای حدود شش انفجار شنیده شد
یک مخاطب گفت که ساعت ۲۰:۱۰ جمعه در گوهردشت کرج صدای عبور جنگنده شنیده شد و چند دقیقه بعد صدای انفجار به گوش رسید
همچنین بر اساس پیام یک مخاطب ساعت ۸:۱۲ جمعه در ملارد صدای انفجارهای شدید شنیده شد.
حدود ساعت هشت شب جمعه نیز صدای انفجارهایی از سمت مهرشهر و کیانمهر، پشت معراج ۹ کرج شنیده شد.
بر اساس گزارشهای مردمی، در ستارخان در تهران، خیابان سازمان آب زیر پل یادگار امام ایست بازرسی مستقر شده است.
همچنین در جزیره کیش ساعت ۱۷:۳۰ صدای انفجار شنیده شد.
در اصفهان نیز حدود ساعت ۱۶ صدای انفجار در شیخ صدوق شنیده شد.
مخاطبان ایران اینترنشنال ویدیوهایی از پرواز آزادانه پهپادهای آمریکایی و اسرائیلی در آسمان این شهر ارسال کردند.
یک مخاطب نوشت: «جالبه که مردم شیراز برای این پهپاد که از روز نخست جنگ در آسمان شیراز ظاهر شد، اسم گذاشتند و اونو آقا پدرام صدا میکنند.»