ارتش اسرائیل: خطیب در کشتار معترضان ایرانی نقش مهمی ایفا میکرد
ارتش اسرائیل در بیانیهای با اشاره به کشته شدن اسماعیل خطیب در عملیات اخیر این کشور در تهران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را «یکی از سازوکارهای اصلی سرکوب و ترور» در ایران معرفی کرد.
در این بیانیه آمده است خطیب «نقش قابل توجهی در هدایت بازداشتها و کشتار معترضان و نیز شکلدهی به برآوردهای وضعیتی در جریان اعتراضات داخلی اخیر در ایران» و همچنین جنبش مهسا ژینا امینی ایفا کرد.
ارتش اسرائیل افزود خطیب «هدایت فعالیتهای تروریستی وزارت اطلاعات ایران علیه اهداف اسرائیلی و آمریکایی در سراسر جهان و همچنین علیه اهدافی در داخل خاک اسرائیل» را بر عهده داشت.