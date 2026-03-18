در هجدهمین روز جنگ، اسرائیل حملات گستردهای را علیه نیروهای سرکوب حکومت ایران انجام داد و شماری از مقامهای ارشد نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، از جمله علی لاریجانی و غلامرضا سلیمانی، را از پا درآورد.
در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، مردم ایران آیین چهارشنبهسوری را علیرغم تهدیدات حکومت برگزار کردند.
شبکه خبری اِنبیسی به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد از زمان شروع عملیات «خشم حماسی» علیه حکومت ایران، بیش از ۲۰۰ سرباز آمریکایی زخمی شدهاند که از این تعداد، ۱۸۰ نفر به خدمت بازگشتهاند.
حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه ادامه یافت و سفارت آمریکا در بغداد بار دیگر هدف حمله پهپادی قرار گرفت.
سپاه پاسداران تایید کرد چند موشک با کلاهکهای متعدد بهسوی اسرائیل شلیک کرده است. اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود در حملات موشکی جمهوری اسلامی به شهر رَمَت گَن، در شرق تلآویو، دو نفر کشته شدند.
روسیه و جمهوری اسلامی حمله در نزدیکی نیروگاه هستهای بوشهر را تایید کردند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد در عملیاتی در ایران، اکرم العجوری، رییس شاخه نظامی گروه «جهاد اسلامی فلسطین» را هدف قرار داده، اما کشته شدن او هنوز به تایید نرسیده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده گفت جمهوری اسلامی در نتیجه عملیات آمریکا «کاملا گیج و متزلزل» شده و حالا درک کرده است که نمیتواند به سلاح هستهای دست یابد.
