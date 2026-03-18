سوئد اعدام یک شهروند خود در ایران را محکوم کرد
وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایراناینترنشنال، اعدام یک شهروند این کشور در ایران را محکوم کرد.
ماریا مالمر استنرگارد با ابراز تاسف عمیق از اجرای این حکم اعلام کرد افکار و همدردی دولت سوئد با خانواده این فرد در سوئد و ایران است.
او مجازات اعدام را «غیرانسانی، بیرحمانه و غیرقابل بازگشت» توصیف کرد و تاکید کرد سوئد همراه با اتحادیه اروپا در هر شرایطی با استفاده از این مجازات مخالف است. در این جوابیه همچنین نسبت به روندهای حقوقی طیشده در این پرونده ابراز نگرانی شده است.