چهارشنبه‌سوری، یکی از آیین‌های کهن ایران، پس از انقلاب ۵۷ از یک جشن به صحنه‌ خشم و انفجار بدل شد، اما امسال، هم‌زمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی ، بار دیگر نشانه‌هایی از بازگشت این شب به معنای تاریخی‌اش دیده شد: شبی با آتش، رقص و سرودهای میهنی.

شماری از شهروندان در شهر مشهد با تجمع شبانه برای گرامی‌ داشتن چهارشنبه‌سوری، در شب ۲۶ اسفند ترانه «ای ایران» را هم‌خوانی کردند.

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد مردم گوهردشت نیز در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به رقص و پایکوبی در خیابان پرداخته و شعار «جاوید شاه» سر دادند.

ویدیوی ارسالی یک شهروند نشان می‌دهد مردم کیش در شامگاه سه‌شنبه ۲۶ اسفند مراسم چهارشنبه‌سوری را با رقص و پایکوبی برگزار کردند.

ویدیوی ارسالی دیگری به ایران‌اینترنشنال، برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری را در یکی از محلات شیراز نشان می‌دهد که در آن شهروندان فریاد «جاوید شاه» سر می‌دهند.

یک شهروند دیگر در شیراز با ارسال تصویر جشن چهارشنبه‌سوری در شامگاه ۲۶ اسفند به کشته‌شدن مقام‌های جمهوری اسلامی در حملات اسرائیل و آمریکا اشاره کرد.

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال از تجمع شبانه مردم در منطقه چیتگر تهران برای چهارشنبه‌سوری، نشان می‌دهد مردم از خانه‌های خود شعار «جاوید شاه» سر دادند.

ویدیوی دیگری نشان می‌دهد شهروندان منطقه چیتگر در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، تجمع کرده و با روشن کردن آتش و پخش موسیقی، به رقص و شادی پرداختند.

ویدیوی رسیده همچنین تجمع شبانه مردم در چیتگر را نشان می‌دهد و خودروی یگان ویژه سعی می‌کند به سمت تجمع برود و مردم را متفرق کند.

شماری از شهروندان تهران در منطقه «سازمان برنامه شمالی» نیز با تجمع برای مراسم چهارشنبه‌سوری در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، به پایکوبی دور آتش پرداخته و شعار «جاوید شاه» سر دادند.

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد مردم فردیس در یکی از محلات در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در خیابان جمع شده و با هم‌خوانی سرود «ای ایران»، چهارشنبه‌سوری را گرامی داشتند.

گروهی از مردم گوهردشت در استان البرز نیز در پشت‌بام منزل خود با شعار «جاوید شاه» جشن چهارشنبه‌سوری را برگزار کردند.

شهروندانی در این شهر در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، به آتش‌بازی و برگزاری جشن چهارشنبه‌سوری پرداختند.

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال، شادی و پایکوبی مردم رشت در چهارشنبه‌سوری را نشان می‌دهد.

ویدیوی دیگری نیز نشان می‌دهد شماری از شهروندان در ایران در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در ارومیه آتش روشن کرده و اطراف آن ترانه «ای ایران» را هم‌خوانی می‌کنند.

ویدیویی که یک شهروند برای ایران‌اینترنشنال فرستاده، نشان می‌دهد شهروندان در تهران در شهرک نفت واقع در پونک،‌ همزمان با مراسم چهارشنبه‌سوری شعار «جاوید شاه» می‌دهند.

تلاش برای بر هم زدن جشن

یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران‌اینترنشنال از حضور ماموران امنیتی برای بر هم زدن مراسم چهارشنبه‌سوری شهروندان در شهرک ولیعصر تهران خبر داد.

در این ویدیو، ماموری می‌گوید: «این کار شما آب ریختن در آسیاب دشمن است. عوامل دشمن فیلم می‌گیرند، دلارها را می‌گیرند و به ریش شما می‌خندند.»

از سوی دیگر، ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد شهروندان در محله «بلوار فردوس» تهران شامگاه سه‌شنبه برای مراسم چهارشنبه‌سوری ترانه «خراب‌ ها کردی» را به یاد اعتراضات انقلاب ملی پخش کرده و به پایکوبی و جشن در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی پرداختند.

ویدیوی رسیده از گلشهر کرج نشان می‌دهد شهروندان در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی شامگاه سه‌شنبه در مراسم چهارشنبه‌سوری، ترانه «ای ایران» را هم‌خوانی کردند.

ویدیوی رسیده از کرج نیز نشان می‌دهد مردم در منطقه عظیمیه این شهر شامگاه سه‌شنبه ۲۶ اسفند مراسم چهارشنبه‌سوری را با پریدن از روی آتش برگزار کردند.

شهروندی از فردیس کرج ویدیویی برای ایران‌اینترنشنال ارسال کرده و ضمن نشان دادن لحظاتی از مراسم چهارشنبه‌سوری، خطاب به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، می‌گوید: «صدای ترقه‌های ما ترسناک‌تر است، اما پرنده‌های قشنگ تو تاثیر بیشتری دارند. با اعتماد به تو آمدیم و داریم جشن می‌گیریم.»

نخست‌وزیر اسرائیل: ما از بالا نظاره‌گریم

نتانیاهو، شامگاه ۲۶ اسفند، در یک پیام ویدیویی کوتاه خطاب به مردم ایران گفت که اسرائیل در حال هدف قرار دادن «عاملان تروریستی» در سطح شهرهاست تا شرایط برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری و «جشن آتش» برای شهروندان فراهم شود.

او که در این ویدیو در کنار مقام‌های ارشد امنیتی و نظامی اسرائیل دیده می‌شود، گفت: «در ۲۴ ساعت گذشته دو نفر از سردسته‌های تروریست، سردسته‌های ارشد تروریست این استبداد را از پا درآوردیم.»

اشاره‌ای به کشته شدن علی لاریجانی ، دبیر شورای عالی امنیت ملی و غلامرضا سلیمانی ، رییس سازمان بسیج مستضعفین.

نتانیاهو در ادامه پیام خود گفت: «هواپیماهای ما در حال هدف قرار دادن عوامل تروریستی در محوطه‌ها، چهارراه‌ها و میدان‌های شهر هستند. این به منظور فراهم کردن امکان جشن آتش برای مردم شجاع ایران است. پس جشن بگیرید. نوروز مبارک. ما از بالا نظاره‌گریم.»