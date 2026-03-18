حمله بامدادی به مواضع جمهوری اسلامی در فردیس کرج
یک شهروندی با ارسال ویدیوهایی به ایراناینترنشنال، از حملات به مواضع نظامی جمهوری اسلامی، از جمله پادگان فتح سپاه در فردیس کرج، در بامداد چهارشنبه ۲۷ اسفند خبر داد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با الجزیره گفت کشته شدن علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نظام سیاسی در ایران را «بیثبات نخواهد کرد».
او افزود: «آمریکا و اسرائیل هنوز متوجه نشدهاند که حکومت ایران به یک فرد وابسته نیست.»
عراقچی ادامه داد: «جمهوری اسلامی جنگ را آغاز نکرد. آمریکا آن را آغاز کرد و مسئول همه پیامدهای انسانی و مالی این جنگ است؛ چه برای ایران، چه برای منطقه و چه برای کل جهان. آمریکا باید پاسخگو باشد.»
لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه، در مصاحبه با فاکسنیوز اعلام کرد هدف عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی، «تغییر آن» است.
او تاکید کرد وقتی قدرت به دست مردم ایران بیفتد، صلح در خاورمیانه دیگر دور از دسترس نیست.
در هجدهمین روز جنگ، اسرائیل حملات گستردهای را علیه نیروهای سرکوب حکومت ایران انجام داد و شماری از مقامهای ارشد نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، از جمله علی لاریجانی و غلامرضا سلیمانی، را از پا درآورد.
در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، مردم ایران آیین چهارشنبهسوری را علیرغم تهدیدات حکومت برگزار کردند.
شبکه خبری اِنبیسی به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد از زمان شروع عملیات «خشم حماسی» علیه حکومت ایران، بیش از ۲۰۰ سرباز آمریکایی زخمی شدهاند که از این تعداد، ۱۸۰ نفر به خدمت بازگشتهاند.
حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه ادامه یافت و سفارت آمریکا در بغداد بار دیگر هدف حمله پهپادی قرار گرفت.
سپاه پاسداران تایید کرد چند موشک با کلاهکهای متعدد بهسوی اسرائیل شلیک کرده است. اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود در حملات موشکی جمهوری اسلامی به شهر رَمَت گَن، در شرق تلآویو، دو نفر کشته شدند.
روسیه و جمهوری اسلامی حمله در نزدیکی نیروگاه هستهای بوشهر را تایید کردند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد در عملیاتی در ایران، اکرم العجوری، رییس شاخه نظامی گروه «جهاد اسلامی فلسطین» را هدف قرار داده، اما کشته شدن او هنوز به تایید نرسیده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده گفت جمهوری اسلامی در نتیجه عملیات آمریکا «کاملا گیج و متزلزل» شده و حالا درک کرده است که نمیتواند به سلاح هستهای دست یابد.
سایر تحولات جنگ ایران در ۲۴ ساعت گذشته را اینجا بخوانید.
بر اساس اعلام خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شهروندی به نام کوروش کیوانی، صبح چهارشنبه ۲۷ اسفند اعدام شد. حکم اعدام او به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» صادر شده بود.
وزارت خارجه سوئد در بیانیهای اعلام کرد یک شهروند این کشور در ایران اعدام شده است که به نظر میرسد این بیانیه در ارتباط با اعدام کیوانی باشد.
معین خزائلی، حقوقدان مقیم سوئد، پیش از انتشار این بیانیه، درباره این اعدام در حساب شبکه اجتماعی ایکس خود نوشت: «کوروش کیوانی، زندانی سیاسی که امروز صبح اعدام شد، اقامت دائم سوئد را داشت و ساکن شهر تیرینگه بود. آپارتمان او در این شهر تا تابستان امسال همچنان به نام او ثبت بوده و مشخص نیست دقیقا چه زمانی به ایران بازگشته اما با توجه به زمان بازداشتش در جریان جنگ ۱۲ روزه، به نظر میرسد او بهار امسال به ایران سفر کرده بود.»
او در ادامه تاکید کرد: «اعدام کیوانی نشانه تداوم ماشین مرگی است که جمهوری اسلامی سالهاست علیه شهروندان به کار گرفته است. این ماشین باید متوقف شود.»
میزان در متن کوتاه خبر اعدام کیوانی نوشت که این فرد «تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار میداد».
هرچند میزان بر طی شدن مراحل قانونی و تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور تاکید کرده است، اما پیشتر نامی از این زندانی سیاسی در رسانهها منتشر نشده بود.
بر اساس این خبر، کیوانی در چهارمین روز از آغاز جنگ ۱۲ روزه در شهرستان ساوجبلاغ دستگیر شده بود.
اعدام این شهروند در خلال حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شده است، به اعتبار نظر دهها تن از شهروندان و کاربران رسانههای اجتماعی در مورد اعدامهای مشابه، «گرفتن انتقام شکست از جاسوسهای واقعی، از مردم بیگناه» است.
پیش از این و در هشتم بهمن، قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام حمیدرضا ثابت اسمعیلپور، زندانی سیاسی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل خبر داده بود.
ثابت، «عامل پشتیبانی عملیات» موساد معرفی شده بود که به «ارتباط با افسر اطلاعاتی و واگذاری اسناد و مدارک و اطلاعات طبقهبندیشده» متهم بود.
رسانه حکومتی میزان درباره او نوشته بود که دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی «با بررسی فعالیتهای پنهان» ثابت «در بستر فضای مجازی» دریافتند او اسنادی را برای «افسر اطلاعاتی» اسرائیل ارسال کرده است.
در این گزارش همچون خبر اعدام کیوانی، هیچ مدرکی برای اتهامات مطرح شده علیه این زندانی سیاسی ارائه نشد و توضیحی وجود نداشت که او چگونه و به کدام اطلاعات محرمانه دسترسی داشته است.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
پیش از اعدام ثابت و در آخرین موارد از اعدام به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل، حکم علی اردستانی و عقیل کشاورز بهترتیب ۱۷ دی و ۲۹ آذر به اجرا درآمد.
روزنامه بریتانیایی تلگراف ششم دی ماه گزارش داد پس از جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، حکومت ایران استفاده از مجازات اعدام برای متهمان به «جاسوسی» را افزایش داده است.
این روزنامه نوشت: «پس از آن که جنگ ۱۲ روزه ضعفهای حکومت ایران را آشکار ساخت، جمهوری اسلامی که بالاترین نرخ اعدام در جهان را دارد، شمار اعدامها را سه برابر کرد.»
تلگراف با اشاره به آمارهای سایت حقوق بشری هرانا افزود جمهوری اسلامی دستگیری و اعدام مظنونان به «جاسوسی» را تشدید کرده و بیشترین شمار اعدامها را دستکم در ۲۰ سال گذشته انجام داده است.
روزنامه ساندیتایمز نیز شهریور ماه گزارش داد احتمال میرود حکومت ایران ۱۰۰ نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کند.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از وقوع چند انفجار شدید در ساعات اولیه صبح چهارشنبه ۲۷ اسفند در فردیس، ملارد، کرمانشاه و کازرون حکایت دارد.
شهروندان با ارسال پیامهایی در حوالی ساعت ۷ صبح به وقت ایران به وقوع بیش از سه انفجار شدید در فردیس که «باعث لرزش خانهها شد» اشاره کردند. این پیامها همچنین از حضور نیروهای امنیتی در خیابانهای شهرک ناز، در منطقه یک فردیس، شلیک تیر هوایی، تاباندن لیزر به پنجره خانهها و خاموش کردن آتشهای افروخته در خیابان اشاره دارد.یک شهروند از ملارد نیز میگوید که بین ساعات ساعت ۶:۵۰ نا تا ۷:۱۰ صبح چهارشنبه چندین انفجار مهیب شنیده است.
پیام دیگری از کرمانشاه به انفجاری مهیب در این شهر در حوالی ساعت ۵ صبح اشاره دارد و شهروند دیگری از کازرون در استان فارس نوشته که حدود ۷ صبح صدای یک انفجار بلند را شنیده است.