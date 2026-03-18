سوزاندن عکس خامنهای در آتش چهارشنبهسوری
ویدیوی رسیده نشان میدهد در زرینشهر اصفهان، عکس علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، در آتش چهارشنبهسوری سوزانده شد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، اعلام کرد که سردار آزمون، مهاجم تیم ملی، در پی انتشار چند عکس با حاکم دبی، از تیم ملی اخراج شده است. این رسانه آزمون را به مصاده اموال هم تهدید کرد. رسانههای حکومتی استوریهای اینستاگرامی آزمون را «وطنفروشی» دانستند و به او حمله کردند.
پس از آن اعلام شد سردار آزمون، بازیکن دو فصل اخیر تیم شباب الاهلی امارات، از تیم ملی فوتبال اخراج شده است. فارس به نقل از یک منبع آگاه در تیم ملی خبر داد: «سردار آزمون از تیم ملی اخراج شده و تمامی بازیکنان نیز در جریان این تصمیم قرار گرفتهاند.»
خبری مشابه در جریان انقلاب ملی ایرانیان درباره مهدی قایدی، دیگر مهاجم تیم ملی، به دلیل حمایت از مردم ایران منتشر شده بود.
این خبرگزاری همچنین سردار آزمون را به مصادره اموال تهدید کرد: «این اقدام درحالی صورت می گیرد که پیشتر قوهقضائیه هشدار داده بود همراهی با دشمن با برخورد قاطع و مصادره اموال مواجه خواهد شد.»
پس از این حملات، سردار آزمون عکسهای خود با محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی را از صفحه اینستاگرامش حذف کرد.
بهدنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان در نقاط مختلف جهان به خیابانها آمدند تا آیین باستانی چهارشنبهسوری را گرامی بدارند.
در لسآنجلس نیز گروهی از ایرانیان در حمایت از هممیهنان خود چهارشنبهسوری را جشن گرفتند.
نیلوفر منصوری، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، گفت: «باید کاری کنیم دشمن پس از جنگ دیگر به ما حمله نکند.»
او افزود: «نظم منطقهای مبتنی بر حضور آمریکا فروپاشیده، چرا که بخش اعظم زیرساخت او نابود شده. بعد از جنگ یک نظم نوین منطقهای خواهیم داشت، البته بدون حضور آمریکا.»
اکرمینیا تهدید کرد: «از تسلیحاتی استفاده میکنیم و در روزهای آینده بیشتر استفاده خواهیم کرد که در گذشته استفاده نکردیم.»
سرویس امنیتی سوئد (ساپو) اعلام کرد در پی جنگ ایران، سطح تهدید علیه اهداف مرتبط با آمریکا، اسرائیل و جامعه یهودی در این کشور افزایش یافته است.
این نهاد افزود جمهوری اسلامی، روسیه و چین بزرگترین تهدیدها علیه سوئد به شمار میروند.
در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای برگزاری آیین چهارشنبهسوری، شماری از ایرانیان ساکن شهر کلگری کانادا در پارک گلنمور گرد هم آمدند.
سپیدار ولیان، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.