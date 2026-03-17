دو عضو سپاه پاسداران در حملات به لرستان کشته شدند
بنیاد شهید لرستان اعلام کرد محمود رشنو و یوسف درویشی، دو عضو سپاه پاسداران در حملات هوایی به این استان کشته شدند.
پس از آنکه ارتش اسرائیل عصر سهشنبه اعلام کرد موجی از حملات را علیه زیرساختهای جمهوری اسلامی در تهران آغاز کرده است، شهروندان از شنیده شدن چندین صدای سنگین و پیاپی در مناطق مختلف پایتخت خبر دادند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد صدای چندین انفجار در مرکز تهران شنیده شده است.
یکی از مخاطبان نیز نوشت دستکم صدای ۱۰ انفجار سنگین و پیاپی در محدوده جیحون تهران شنیده شده است.
همزمان، بر اساس گزارشهای دریافتی، صدای پرواز جنگنده و وقوع انفجار در اصفهان نیز شنیده شده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد ارتش این کشور علی لاریجانی و غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج را هدف قرار داده و کشته است.
نتانیاهو گفت: «امروز صبح ما علی لاریجانی را حذف کردیم که باند گانگسترهایی است که در واقع ایران را اداره میکنند. ما همچنین فرمانده بسیج را در کنار او حذف کردیم؛ اینها دستیاران گانگسترها هستند که در خیابانهای تهران و سایر شهرهای ایران علیه مردم وحشت ایجاد میکنند.»
او افزود: «ما همچنین در آنجا فعالیت میکنیم؛ ما از طریق هوا با هواپیماهای نیروی هوایی، با پهپادها فعالیت میکنیم.»
نخستوزیر اسرائیل تاکید کرد: «ما این رژیم را تضعیف میکنیم به این امید که به مردم ایران فرصتی برای حذف آن بدهیم. این اتفاق به یکباره نخواهد افتاد، به راحتی اتفاق نخواهد افتاد. اما اگر در این کار پافشاری کنیم - به آنها فرصتی خواهیم داد تا سرنوشت خود را به دست خودشان بگیرند.»
شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی ویدیویی در آستانه برگزاری آیین چهارشنبهسوری، از مردم ایران خواست «آتش صلح و زندگی» را در کوچهها و محلهها برپا کنند.
در پیام شاهزاده رضا پهلوی که سهشنبه ۲۶ اسفند منتشر شد، آمده است: «با هوشیاری کامل از هرگونه تنش، درگیری و نزدیک شدن به مزدوران رژیم در خیابانها خودداری کنید.»
به گفته او، هدف «عوامل شر» این است که جشن نور، پاکی و زندگی شهروندان را به تاریکی، پلیدی و مرگ بکشانند: «این فرصت را به آنها ندهید.»
شاهزاده رضا پهلوی ادامه داد: «به همه عوامل سرکوب هشدار میدهم: مردم امشب چهارشنبهسوری را مسالمتآمیز برگزار میکنند. از ساعت شش بعدازظهر، خیابانها، کوچهها و محلهها را ترک کنید و در برابر مردم نایستید. بگذارید این شب در آرامش به پایان برسد.»
او خطاب به نیروهای سرکوب افزود: «پیامدهای ماندن در خیابانها و سرکوب جشن مسالمتجویانه مردم با خود شماست.»
شهبانو فرح پهلوی: چهارشنبهسوری را به یاد جاویدنامان برگزار میکنم
شهبانو فرح پهلوی نیز ۲۶ اسفند در پیامی خطاب به مردم ایران گفت: «آیین ملی چهارشنبهسوری یادآور ایستادگی نیاکان ما بر سنت و فرهنگ ملی و نماد پیروزی نور بر تاریکی است.»
او افزود: «من امسال این سنت میهنی را به یاد خانوادههای دادخواه و دهها هزار جاویدنام انقلاب شیر و خورشید برگزار میکنم؛ جوانانی که سیاوشوار، بیگناه بر خاک افتادند.»
همزمان با انتشار این پیامها، منابع ایراناینترنشنال از مجموعهای از حملات گسترده و مرگبار علیه مراکز کلیدی و فرماندهی نیروی مقاومت بسیج در ساعات گذشته خبر دادند.
بر اساس گزارشهای اولیه در ۲۶ اسفند، در این حملات که از شامگاه دوشنبه انجام گرفته است، نزدیک به ۳۰۰ نفر از فرماندهان و مسئولان میدانی بسیج کشته شدند.
شاهزاده رضا پهلوی پیش از این در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد با ضعیفتر شدن «توان سرکوب نظام»، زمان فراخوان نهایی او برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی بهزودی فرا میرسد تا مردم دوباره خیابانها را تسخیر کنند، اما تا آن زمان باید «هوشمندانه» پیش رفت.
او در گفتوگو با مراد ویسی، تحلیلگر ارشد ایراناینترنشنال، گفت: «فکر کنم همه ما بعد از ۴۷ سال درگیر بودن با این حکومت جنایتکار روزشماری میکنیم برای اینکه بالاخره این نظام از میان برود و در فردای فروپاشی به آنچه که مردم ایران واقعا لایقش هستند، برسیم؛ یعنی به آزادی کامل و فرصتی برای زندگی دوباره، فرصتی برای ترقی و پیشرفت و آبادی کشور. امیدوارم آن روز هرچه زودتر برسد.»
شاهزاده رضا پهلوی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی باید نیروهای سرکوب هرچه بیشتر تضعیف شوند و پوشش هوایی اسرائیل و آمریکا در این کار و از نظر تعادل قوا کمکی بود که نیاز به آن وجود داشت، گفت: «این کارزار ضربه بسیار شدیدی به ساختارهای سرکوب رژیم در سپاه و بسیج وارد کرد.»
کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد این کشور گزارش داد اسرائیل برای شش هفته آینده بانک اهدافی را برای حمله در ایران تعیین کرده است.
گزارشها از ایران حاکی از آن است که حملات به مواضع جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.
بر اساس گزارشها، صدای جنگنده و وقوع انفجار در اصفهان به گوش میرسد.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال نیز گفت: «ساعت ۱۶:۱۰ سهشنبه، دستکم صدای ۱۰ انفجار سنگین و پیاپی در محدوده جیحون تهران شنیده شد.»
گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل در دیدار با همتای استونیایی خود گفت: «غلامرضا سلیمانی و علی لاریجانی در سرکوب بیرحمانه معترضان ایرانی نقش داشتند. حالا مردم ایران امنیت بیشتری دارند.»
او افزود: «برای سر لاریجانی ۱۰ میلیون دلار جایزه گذاشته بودند. ما این کار را رایگان انجام دادیم.»
سعار با اشاره به عدم حضور مجتبی خامنهای در انظار عمومی گفت او میتواند همچنان به مخفی شدن ادامه دهد، اما این موضوع برای جمهوری اسلامی «خجالتآور» است.
وزیر خارجه اسرائیل ادامه داد: «مردم ایران باید رژیم را سرنگون کنند، اما بدون کمک خارجی نمیتوانند خودشان را آزاد کنند.»