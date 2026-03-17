آی۲۴ به نقل از یک مقام ارشد دیپلماتیک اسرائیل گزارش داد: «ارزیابی‌ها در اسرائیل و ایالات متحده مبنی بر این که سقوط رژیم ایران یک احتمال واقعی است، در حال تقویت است.»

خبرنگار این رسانه نوشت که این اظهارات پس از کشته شدن علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و فرمانده بسیج در حملات نیروی هوایی اسرائیل، بسیار مهم است.

او افزود: «همچنین این موضوع در زمانی مطرح می‌شود که هنوز سوال است آیا معترضان در ایران می‌توانند بار دیگر به خیابان‌ها بازگردند یا خیر.»

بر اساس این گزارش، مقامات امنیتی اسرائیل معتقدند که بسیج امروز دیگر آن چیزی نیست که چند ماه پیش بود، نه بسیج و نه دستگاه امنیت داخلی ایران و وزارت اطلاعات که مسئول رصد سازماندهی‌های مردمی بود نیز ضربه خورده است.

مقامات می‌گویند هدف اسرائیل «کاهش توانایی و اثربخشی بسیج تا حد امکان است: از بین بردن فرماندهان، تخریب زیرساخت‌ها، بی‌پایگاه و بی‌تجهیزات گذاشتن آن‌ها و حتی حذف ایست‌های بازرسی خیابانی».

بر اساس این گزارش، این ایست‌های بازرسی با حمله هوایی حذف می‌شوند و این پیام روانی قدرتمندی نیز برای ایرانیان دارد که اکنون شاهد ناپدید شدن آن‌ها هستند. مقامات می‌گویند: «خسارت مطلق نیست، اما واقعی است و در حال افزایش و ادامه است.»