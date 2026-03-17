در هجدهمین روز جنگ، اسرائیل حملات گستردهای را علیه نیروهای سرکوب حکومت ایران انجام داد و شماری از مقامهای ارشد نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را از پا درآورد.
مقامهای اسرائیلی صبح سهشنبه ۲۶ اسفند اعلام کردند علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در جریان عملیات شب گذشته کشته شده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پس از کشته شدن شماری از مقامهای بلندپایه حکومت جمهوری اسلامی گفت: «ما این رژیم را تضعیف میکنیم، به این امید که به مردم ایران فرصتی برای حذف آن بدهیم.»
او اضافه کرد: «این اتفاق ناگهان رخ نخواهد داد، بهراحتی به وقوع نخواهد پیوست. اما اگر در این مسیر پافشاری کنیم، به مردم ایران فرصتی خواهیم داد تا سرنوشت خود را به دست گیرند.»
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد لاریجانی در «قعر جهنم» به علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران و دیگر «اعضای خنثیشده محور شر» پیوست.
او وعده داد اسرائیل به «به شکار رهبران رژیم ترور و ستم در ایران» ادامه میدهد.
گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، نیز گفت: «برای سر لاریجانی ۱۰ میلیون دلار جایزه گذاشته بودند. ما این کار را رایگان انجام دادیم.»
کشته شدن غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج
غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج، از دیگر مقامهای عالیرتبه حکومت بود که در حملات اسرائیل از پا درآمد.
این رویداد میتواند یکی از مهمترین ضربهها به ساختار امنیت داخلی جمهوری اسلامی در جریان جنگ جاری محسوب شود.
سلیمانی از چهرههای کلیدی در معماری کنترل اجتماعی و سرکوب اعتراضات در ایران به شمار میرفت و نام او در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا، ایالات متحده، بریتانیا و کانادا، بهدلیل دست داشتن در سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به ثبت رسیده بود.
ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد سلیمانی و نیروهای تحت فرمان او در اقدامات سرکوبگرانه و خشونتآمیز علیه مردم ایران و بازداشت آنها نقش داشتند.
ضربه سنگین به بازوی سرکوب جمهوری اسلامی
منابع آگاه به ایراناینترنشنال ۲۶ اسفند گفتند بر اساس گزارشهای اولیه، در حملات شب گذشته، نزدیک به ۳۰۰ نفر از فرماندهان و مسئولان میدانی بسیج کشته شدند.
بر اساس گزارشها، در یکی از حساسترین حملات، مرکز تعمیرات و نگهداری واحد پشتیبانی بسیج هدف قرار گرفت.
این مرکز محل نگهداری و تجهیز صدها خودرو و موتورسیکلت بود که بهطور ویژه برای عملیاتهای سرکوب خیابانی و ایجاد رعب و وحشت در محلات استفاده میشدند.
همچنین مراکز حساس زیرمجموعه سپاه تهران بزرگ، موسوم به «سپاه محمد رسولالله»، هدف قرار گرفتند.
شاهزاده رضا پهلوی: آیین چهارشنبهسوری را در کوچهها و محلههایتان بر پا کنید
شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی ویدیویی در آستانه برگزاری آیین چهارشنبهسوری، از مردم ایران خواست «آتش صلح و زندگی را در کوچهها و محلهها» برپا کنند.
او گفت: «با هوشیاری کامل از هرگونه تنش، درگیری و نزدیک شدن به مزدوران رژیم در خیابانها خودداری کنید. هدف عوامل شر این است که جشن نور و پاکی و زندگی شما را به تاریکی و پلیدی و مرگ بکشانند. این فرصت را به آنها ندهید.»
شاهزاده رضا پهلوی ادامه داد: «به همه عوامل سرکوب هشدار میدهم: مردم امشب چهارشنبهسوری را مسالمتآمیز برگزار میکنند. از ساعت ۶ بعدازظهر، خیابانها، کوچهها و محلهها را ترک کنید و در برابر مردم نایستید. بگذارید این شب در آرامش به پایان برسد.»
او خطاب به نیروهای سرکوب افزود: «پیامدهای ماندن در خیابانها و سرکوب جشن مسالمتجویانه مردم با خود شماست».
شهبانو فرح پهلوی: چهارشنبهسوری را به یاد جاویدنامان برگزار میکنم
شهبانو فرح پهلوی در پیامی خطاب به مردم ایران گفت: «آیین ملی چهارشنبهسوری یادآور ایستادگی نیاکان ما بر سنت و فرهنگ ملی ما و نماد پیروزی نور بر تاریکی است.»
او افزود: «من امسال این سنت میهنی را به یاد خانوادهای دادخواه و دهها هزار جاویدنام انقلاب شیروخورشید برگزار میکنم؛ جوانانی که سیاوشوار، بیگناه بر خاک افتادند.»
نتانیاهو گفت: «امروز صبح ما علی لاریجانی را حذف کردیم که باند گانگسترهایی است که در واقع ایران را اداره میکنند. ما همچنین فرمانده بسیج را در کنار او حذف کردیم؛ اینها دستیاران گانگسترها هستند که در خیابانهای تهران و سایر شهرهای ایران علیه مردم وحشت ایجاد میکنند.»
او افزود: «ما همچنین در آنجا فعالیت میکنیم؛ ما از طریق هوا با هواپیماهای نیروی هوایی، با پهپادها فعالیت میکنیم.»
نخستوزیر اسرائیل تاکید کرد: «ما این رژیم را تضعیف میکنیم به این امید که به مردم ایران فرصتی برای حذف آن بدهیم. این اتفاق به یکباره نخواهد افتاد، به راحتی اتفاق نخواهد افتاد. اما اگر در این کار پافشاری کنیم - به آنها فرصتی خواهیم داد تا سرنوشت خود را به دست خودشان بگیرند.»