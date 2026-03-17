ارتش اسرائیل نیروهای بسیج را در بیش از ۱۰ موضع مختلف در تهران هدف حمله قرار داد
ارتش اسرائیل در پیامی نوشت: «نیروی هوایی در ساعات اخیر، نیروهای بسیج را که در بیش از ۱۰ موضع مختلف در سراسر تهران فعالیت داشتند، هدف حمله قرار داد.»
ارتش اسرائیل افزود: «در میان اهداف، یک موضع اضطراریِ بسیج و سپاه پاسداران که پیشتر بهعنوان یک باشگاه فوتبال مورد استفاده قرار میگرفت، بهطور هدفمند مورد حمله قرار گرفت؛ موضوعی که انحطاط اخلاقی رژیم را بهخوبی نشان میدهد استفاده عامدانه و فریبکارانه از جمعیت غیرنظامی بهعنوان سپر برای فعالیتهای تروریستی.»
ارتش اسرائیل نوشت: «فعالان بسیجی که اکنون در خیابانها حضور دارند باید از خود بپرسند: آیا وجدان شما با کشتار ماه دی آرام است؟»
با نزدیک شدن نوروز، بسیاری از شهرهای ایران امسال حالوهوای همیشگی روزهای پایانی سال را ندارند. جنگ، فشار اقتصادی و فضای عدم قطعیت باعث شده شماری از خانوادهها از آمادهسازیهای معمول برای سال نو صرفنظر کنند.
چند شهروند به ایراناینترنشنال گفتند آیینهایی که معمولا در هفتههای پایانی سال خانهها را پر از جنبوجوش میکند، امسال در بسیاری از خانوادهها متوقف شده است.
لیلا، ۳۸ ساله از تهران، گفت: «امسال هیچ کاری نکردیم. نه فرشها رو شستیم و نه خونهتکونی کردیم. هر سال از اواسط بهمن شروع میکردم، اما امسال فقط به آسمون نگاه میکنیم و منتظر سقوط این رژیم هستیم.»
او توضیح داد کارهایی که معمولا هفتهها پیش از تحویل سال آغاز میشد، امسال در خانه او اصلا شروع نشده است.
برای برخی خانوادهها حتی رسمهای ساده نوروزی نیز کنار گذاشته شده است.
کامران، ۴۲ ساله از همدان، گفت: «کاشتن سبزه کاریه که ما ایرانیها هر سال انجام میدیم، اما امسال با این همه خبر جنگ، کاملا یادمون رفت. لعنت به جمهوری اسلامی که همه چیز رو ویران کرد. »
تورم و گرانی
برخی میگویند شرایط اقتصادی حتی انجام سادهترین سنتهای نوروزی را هم دشوار کرده است.
گلناز، ۳۵ ساله از کرج، گفت: «هر سال با وجود تورم، حداقل چند چیز میخریدیم؛ یک ظرف هفتسین، یک ماهی قرمز یا چند تا لباس نو برای بچهها.»
او افزود:«اما امسال نه پولش را داشتیم و نه حالوحوصله اش را. منتظر آن لحظه نهایی هستیم. مطمئنم بعد از سقوط جمهوری اسلامی جبرانش میکنیم.»
به گفته او، افزایش قیمتها فشار زیادی بر خانوادهها و کسبوکارهای کوچک وارد کرده است.
گلناز گفت:«حتی اگر میخواستیم آماده شویم و روحیهاش را داشتیم، قیمتها آنقدر بالا رفته که اصلا توانش را نداریم. همه چیز چند برابر شده. من یک مغازه کوچک لوازم آرایشی دارم و این ماه حتی اجاره مغازه را هم درنیاوردهام.»
او افزود که درآمد خانواده نیز با کند شدن زندگی روزمره کاهش یافته است.
«شوهرم راننده تاکسی اینترنتی است، اما از ترس بمباران بیرون نمیرود و اصلا مسافری هم نیست، چون مردم در خانه ماندهاند.»
نوستالژی نوروز
در شبکههای اجتماعی نیز برخی ایرانیان نوشتهاند حالوهوای این روزهای پایانی سال با سالهای گذشته تفاوت زیادی دارد.
یک کاربر نوشت:«اگر اوضاع عادی بود، باید برای هفته آینده هیجان داشتم و مشغول تمام کردن کارها بودم. بوی گل شببو باید خانه را پر میکرد و شیرینیهای عید از قبل در یخچال بود.»
کاربر دیگری به خاطرات کودکی اشاره کرد: «چیزی که آزارم میده اینه که شب عیده. مردم باید حالوهوای خرید عید و استقبال از سال نو را داشته باشند. یادم میآد توی بچگی چقدر هیجان داشتم، اما این احساسات در من مرده اند.»
برخی دیگر نیز نوشتهاند هفتههای پایانی سال همیشه زیباترین بخش این فصل بوده است.
یکی از کاربران نوشت:«حالوهوای اسفند برای ما ایرانیها همیشه از خود عید هم زیباتر بود. به نظر میرسه امسال این حس را نداشته باشیم و باید یک سال دیگر صبر کنیم.»
نزدیک شدن نوروز همیشه با جنبوجوش شب عید در خانههای ایرانی همراه بود. اما امسال، به گفته بسیاری از شهروندان، این حالوهوا زیر سایه جنگ، فشار اقتصادی و نگرانی از آینده کمرنگ شده است.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهور اوکراین، روز سهشنبه گفت اوکراین قادر است روزانه حدود دو هزار پهپاد رهگیر تولید کند و میتواند نیمی از این تعداد را برای تقویت سامانههای دفاعی در اختیار متحدانش قرار دهد.
او در سخنرانی در پارلمان بریتانیا در لندن افزود کییف تاکنون بیش از ۲۰۰ کارشناس پدافند هوایی اوکراینی را به خاورمیانه اعزام کرده و همچنین در حال کار بر روی پهپادهای زیرآبی و پهپادهایی است که قابلیت فعالیت در اقیانوسها را دارند.
در حالی که مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران، و احمد دنیامالی، وزیر ورزش، گفتهاند در صورت جابهجایی محل بازیهای تیم ملی از آمریکا به مکزیک، تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ شرکت میکند، تایمز لندن خبر داده است که فیفا با انتقال بازیهای جام جهانی ایران به مکزیک موافقت نخواهد کرد.
مهدی تاج روز گذشته در گفتوگویی درباره حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی گفت: «در حال مذاکره با فیفا هستیم تا مسابقات ایران در جام جهانی در کشور مکزیک برگزار شود.»
او همچنین گفت: «وقتی ترامپ صراحتا اعلام کرده است که نمیتواند امنیت تیم ملی ایران را تامین کند، قطعا به آمریکا سفر نمیکنیم.»
پیش از این، ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، به فیفا پیشنهاد کرده بود بازیهای تیم ملی فوتبال در جام جهانی «از آمریکا به مکزیک منتقل شود.»
پسندیده همچنین مدعی شده است: «آمریکا در موضوع صدور روادید با ما همکاری نمیکند. ما علاقهمند به حضور در جام جهانی هستیم، اما آنها حمایت لجستیکی یا اداری لازم را ارائه نمیکنند.»
همچنین احمد دنیامالی، وزیر ورزش، گفته است: «اعلام کردهایم اگر کشور مکزیک بتواند با فدراسیون جهانی شرایط میزبانی از ما را ایجاد کند، میتوانیم درباره این حضور اقدامی داشته باشیم.»
او افزود: «اما در حال حاضر با توجه به شرایط جنگی، اعتقاد و باور من این است هر چیزی که میدان را تحت تاثیر قرار دهد، باید با دقت دربارهاش بپردازیم. در حال حاضر هنوز این شرایط فراهم نیست.»