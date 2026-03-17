چند شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند آیین‌هایی که معمولا در هفته‌های پایانی سال خانه‌ها را پر از جنب‌وجوش می‌کند، امسال در بسیاری از خانواده‌ها متوقف شده است.

لیلا، ۳۸ ساله از تهران، گفت: «امسال هیچ کاری نکردیم. نه فرش‌ها رو شستیم و نه خونه‌تکونی کردیم. هر سال از اواسط بهمن شروع می‌کردم، اما امسال فقط به آسمون نگاه می‌کنیم و منتظر سقوط این رژیم هستیم.»

او توضیح داد کارهایی که معمولا هفته‌ها پیش از تحویل سال آغاز می‌شد، امسال در خانه او اصلا شروع نشده است.

برای برخی خانواده‌ها حتی رسم‌های ساده نوروزی نیز کنار گذاشته شده است.

کامران، ۴۲ ساله از همدان، گفت: «کاشتن سبزه کاریه که ما ایرانی‌ها هر سال انجام می‌دیم، اما امسال با این همه خبر جنگ، کاملا یادمون رفت. لعنت به جمهوری اسلامی که همه چیز رو ویران کرد. »

تورم و گرانی

برخی می‌گویند شرایط اقتصادی حتی انجام ساده‌ترین سنت‌های نوروزی را هم دشوار کرده است.

گلناز، ۳۵ ساله از کرج، گفت: «هر سال با وجود تورم، حداقل چند چیز می‌خریدیم؛ یک ظرف هفت‌سین، یک ماهی قرمز یا چند تا لباس نو برای بچه‌ها.»

او افزود:«اما امسال نه پولش را داشتیم و نه حال‌وحوصله اش را. منتظر آن لحظه نهایی هستیم. مطمئنم بعد از سقوط جمهوری اسلامی جبرانش می‌کنیم.»

به گفته او، افزایش قیمت‌ها فشار زیادی بر خانواده‌ها و کسب‌وکارهای کوچک وارد کرده است.

گلناز گفت:«حتی اگر می‌خواستیم آماده شویم و روحیه‌اش را داشتیم، قیمت‌ها آن‌قدر بالا رفته که اصلا توانش را نداریم. همه چیز چند برابر شده. من یک مغازه کوچک لوازم آرایشی دارم و این ماه حتی اجاره مغازه را هم درنیاورده‌ام.»

او افزود که درآمد خانواده نیز با کند شدن زندگی روزمره کاهش یافته است.

«شوهرم راننده تاکسی اینترنتی است، اما از ترس بمباران بیرون نمی‌رود و اصلا مسافری هم نیست، چون مردم در خانه مانده‌اند.»

نوستالژی نوروز

در شبکه‌های اجتماعی نیز برخی ایرانیان نوشته‌اند حال‌وهوای این روزهای پایانی سال با سال‌های گذشته تفاوت زیادی دارد.

یک کاربر نوشت:«اگر اوضاع عادی بود، باید برای هفته آینده هیجان داشتم و مشغول تمام کردن کارها بودم. بوی گل شب‌بو باید خانه را پر می‌کرد و شیرینی‌های عید از قبل در یخچال بود.»

کاربر دیگری به خاطرات کودکی اشاره کرد: «چیزی که آزارم می‌ده اینه که شب عیده. مردم باید حال‌وهوای خرید عید و استقبال از سال نو را داشته باشند. یادم می‌آد توی بچگی چقدر هیجان داشتم، اما این احساسات در من مرده اند.»

برخی دیگر نیز نوشته‌اند هفته‌های پایانی سال همیشه زیباترین بخش این فصل بوده است.

یکی از کاربران نوشت:«حال‌وهوای اسفند برای ما ایرانی‌ها همیشه از خود عید هم زیباتر بود. به نظر می‌رسه امسال این حس را نداشته باشیم و باید یک سال دیگر صبر کنیم.»

نزدیک شدن نوروز همیشه با جنب‌وجوش شب عید در خانه‌های ایرانی همراه بود. اما امسال، به گفته بسیاری از شهروندان، این حال‌وهوا زیر سایه جنگ، فشار اقتصادی و نگرانی از آینده کم‌رنگ شده است.