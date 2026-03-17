زلنسکی: کییف بیش از ۲۰۰ کارشناس پدافند هوایی اوکراینی را به خاورمیانه اعزام کرد
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهور اوکراین، روز سهشنبه گفت اوکراین قادر است روزانه حدود دو هزار پهپاد رهگیر تولید کند و میتواند نیمی از این تعداد را برای تقویت سامانههای دفاعی در اختیار متحدانش قرار دهد.
او در سخنرانی در پارلمان بریتانیا در لندن افزود کییف تاکنون بیش از ۲۰۰ کارشناس پدافند هوایی اوکراینی را به خاورمیانه اعزام کرده و همچنین در حال کار بر روی پهپادهای زیرآبی و پهپادهایی است که قابلیت فعالیت در اقیانوسها را دارند.