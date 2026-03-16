شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با اشاره به اینکه ایرانیان فردا در سراسر ایران جشن چهارشنبه‌سوری را برگزار خواهند کرد، نوشت: «رژیم برای سرکوب این جشن‌ مسالمت‌آمیز و جلوگیری از بزرگداشت میراث فرهنگی ملت ایران، تهدید کرده که از نیروی مرگبار استفاده خواهد کرد.»

او خطاب به جامعه جهانی و دوستان ملت ایران، ادامه داد: «از شما می‌خواهم چشم از ایران برندارید. اجازه ندهید جمهوری اسلامی علیه مردمی که مصمم هستند زندگی، روشنایی و امید را در برابر تاریکی جشن بگیرند، دست به خشونت بزند.»

غروب سه‌شنبه ۲۶ اسفند، طبق سنت‌های کهن ایران، چهارشنبه‌سوری محسوب می‌شود.

مقام‌های جمهوری‌اسلامی از طریق رسانه‌های رسمی، ایرانیان را تهدید کردند که در صورت جشن گرفتن این آيین کهن، در مقابل آنها دست به خشونت خواهند زد.