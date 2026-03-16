بازگشت ۲۰ ملوان تایلندی پس از حمله سپاه به کشتیشان در تنگه هرمز
۲۰ تن از خدمه تایلندی یک کشتی باری که در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته بود، دوشنبه به تایلند بازگشتند.
این در حالی است که سه نفر دیگر همچنان روی این کشتی در آبهای خلیج فارس گرفتار ماندهاند.
کشتی «Mayuree Naree» که با پرچم تایلند ثبت شده است، ۲۰ اسفند پس از ترک یکی از بنادر امارات متحده عربی و هنگام عبور از تنگه هرمز، با دو پرتابه هدف قرار گرفت.
سپاه پاسداران پیشتر اعلام کرد این کشتی تایلندی و همچنین یک کشتی با پرچم لیبریا را در تنگه هرمز هدف قرار داده است، زیرا این دو شناور به «هشدارها» توجه نکرده بودند.
این ۲۰ ملوان بامداد دوشنبه به فرودگاه بینالمللی تایلند رسیدند و بلافاصله توسط مقامها از فرودگاه منتقل شدند، بدون آنکه با خبرنگاران حاضر در محل گفتوگو کنند.