عاطفه رمضانی‌زاده و فاطمه پسندیده، دو بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران که در پی تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی، در استرالیا پناهنده شدند، در محل تمرین تیم فوتبال زنان «بریزبن رور» حضور یافتند و با این تیم تمرین کردند.

باشگاه «بریزبن رور» با انتشار تصاویری از این دو فوتبالیست ایرانی نوشت: «امروز باشگاه بریزبن رور رسما از فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی‌زاده در مجموعه تمرینی باشگاه استقبال کرد تا در تمرینات تیم زنان لیگ A شرکت کنند و متعهد است محیطی حمایتی برای آن‌ها در مسیر مراحل بعدی فراهم کند.»

در پی تهدیدهای جانی و امنیتی از سوی جمهوری اسلامی، شماری از اعضا و بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران که برای حضور در جام قهرمانی آسیا به استرالیا سفر کرده بودند، از بازگشت به ایران خودداری کردند و در این کشور درخواست پناهندگی دادند.

پس از اعلام پناهندگی چند بازیکن در استرالیا، برخی از آن‌ها با فشار مدیران فدراسیون فوتبال و مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی از تصمیم خود منصرف شدند، استرالیا را ترک کردند و به اردوی تیم ملی زنان در مالزی پیوستند.