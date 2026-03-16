روایت یک شهروند از حملات اسرائیل به شرق تهران
یک شهروند با ارسال ویدیویی در دوشنبه ۲۵ اسفند به ایراناینترنشنال، دودهای ناشی از انفجار را در شرق تهران نشان میدهد.
یک شهروند با ارسال ویدیویی در دوشنبه ۲۵ اسفند به ایراناینترنشنال، دودهای ناشی از انفجار را در شرق تهران نشان میدهد.
بر اساس پیام مخاطبان، ساعت ۲۰:۰۶ جمعه در اسلامشهر، روبهروی باغ فیض هدف حمله قرار گرفت و حدود ساعت ۲۰ جمعه در حوالی فردیس کرج صدای حدود شش انفجار شنیده شد
یک مخاطب گفت که ساعت ۲۰:۱۰ جمعه در گوهردشت کرج صدای عبور جنگنده شنیده شد و چند دقیقه بعد صدای انفجار به گوش رسید
همچنین بر اساس پیام یک مخاطب ساعت ۸:۱۲ جمعه در ملارد صدای انفجارهای شدید شنیده شد.
حدود ساعت هشت شب جمعه نیز صدای انفجارهایی از سمت مهرشهر و کیانمهر، پشت معراج ۹ کرج شنیده شد.
بر اساس گزارشهای مردمی، در ستارخان در تهران، خیابان سازمان آب زیر پل یادگار امام ایست بازرسی مستقر شده است.
همچنین در جزیره کیش ساعت ۱۷:۳۰ صدای انفجار شنیده شد.
در اصفهان نیز حدود ساعت ۱۶ صدای انفجار در شیخ صدوق شنیده شد.
مخاطبان ایران اینترنشنال ویدیوهایی از پرواز آزادانه پهپادهای آمریکایی و اسرائیلی در آسمان این شهر ارسال کردند.
یک مخاطب نوشت: «جالبه که مردم شیراز برای این پهپاد که از روز نخست جنگ در آسمان شیراز ظاهر شد، اسم گذاشتند و اونو آقا پدرام صدا میکنند.»
مخاطبان ایراناینترنشنال گزارش دادند از صبح جمعه صدای انفجارهای پیاپی در حوالی یک مقر مهمات سپاه در فازهای دو، پنج و شش شهر اندیشه در استان تهران شنیده شده است.
به گفته آنها، جنگندهها و پهپادها نیز بهطور مداوم در آسمان منطقه پرواز میکردند.
در گزارشی دیگر، یک مخاطب اعلام کرد بعدازظهر جمعه جنگندهها پایگاه موشکی در انتهای شهرستان گلدشت نجفآباد در استان اصفهان را که در پشت کوهها قرار دارد هدف حمله قرار دادند.
یک شهروند با ارسال ویدیویی از مورد حمله قرار گرفتن مواضع جمهوری اسلامی در اراک در شامگاه پنجشنبه ۲۱ اسفندماه خبر داد.