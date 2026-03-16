بخش بزرگی از ناوگان ترابری سپاه پاسداران در فرودگاه مهرآباد منهدم شد
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در پی تشدید حملات هوایی گسترده به مراکز حساس نظامی و حکومتی در پایتخت، فرودگاه مهرآباد تهران شب گذشته هدف موج جدیدی از حملات قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات، بخش بزرگی از ناوگان ترابری سپاه پاسداران و همچنین هواپیمای اختصاصی تشریفات سران جمهوری اسلامی بهطور کامل منهدم شده است.
همچنین شامگاه یکشنبه، چندین ایست بازرسی در تهران هدف قرار گرفته شد، از جمله در میدان انقلاب (تقاطع کارگر جنوبی)، خیابان مولوی و صاحبجم، میدان آزادی، بزرگراه حجازی (مستقر در زیر پل)، مرتضیگرد (زیر پل) و بزرگراه آزادگان.