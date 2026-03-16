منابع آگاه دوشنبه ۲۵ اسفند به ایران‌اینترنشنال گفتند در جریان این عملیات شبانه، بخش بزرگی از ناوگان ترابری سپاه پاسداران و همچنین هواپیمای اختصاصی تشریفات سران جمهوری اسلامی به‌طور کامل منهدم شدند.

ارتش اسرائیل نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این هواپیما توسط علی خامنه‌ای، رهبر رژیم تروریستی ایران و دیگر مقامات ارشد این رژیم و همچنین عناصر نیروهای مسلح ایران برای پیشبرد خریدهای نظامی و مدیریت ارتباطات با کشورهای محور از طریق پروازهای داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می‌گرفت.»

ارتش اسرائیل تاکید کرد عملیات اخیر در فرودگاه مهرآباد ضربه‌ای دیگر به «روند تقویت توان نظامی و توانایی بازسازی» جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

به نظر می‌رسد منظور ارتش اسرائیل از عبارت «کشورهای محور»، کشورهایی باشد که میزبان گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی هستند؛ گروه‌هایی مانند حزب‌الله ، حشد شعبی و حوثی‌ها که در ادبیات رسمی تهران از آن‌ها با عنوان «محور مقاومت» یاد می‌شود.

کمال پنحاسی، سخنگوی فارسی‌زبان ارتش اسرائیل، ۲۵ اسفند با انتشار یک پیام ویدیویی، نابودی هواپیمای تشریفات سران حکومت ایران را «نماد پایان عصر فساد» دانست.

به گفته پنحاسی، جمهوری اسلامی به‌جای پیگیری منافع مردم ایران، از این هواپیما برای انجام «معاملات تروریستی‌اش» در سراسر جهان بهره می‌برد.

آمریکا و اسرائیل در ۱۶ روز گذشته ضربات سنگینی به راس ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی وارد آورده‌اند و بر ادامه نبرد تا تسلیم حکومت ایران تاکید دارند.

حمله به چند ایست‌ بازرسی در تهران، از جمله در زیر پل‌ها

بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال، حملات به مواضع نیروهای سرکوبگر در تهران شامگاه یک‌شنبه ۲۴ اسفندادامه یافت و چندین ایست بازرسی در نقاط مختلف پایتخت هدف قرار گرفتند.

ایست‌های بازرسی در میدان انقلاب (تقاطع کارگر جنوبی)، خیابان مولوی و صاحب‌جم، میدان آزادی و بزرگراه آزادگان از جمله این اهداف بودند.

به گفته منابع آگاه، در دست‌کم دو مورد از این حملات در بزرگراه حجازی و منطقه مرتضی‌گرد، ایست‌های بازرسی در زیر پل‌ها مستقر بودند که هدف قرار داده شدند.

جمهوری اسلامی در روزهای اخیر تلاش کرده است با قطع اینترنت و محدود کردن جریان آزاد اطلاعات، بازداشت گسترده شهروندان ، استقرار نیروهای سرکوب و همچنین فراخواندن حامیان خود به حضور در خیابان‌ها، فضایی شبیه حکومت نظامی در بخش‌های مختلف ایران ایجاد کند.

شاهزاده رضا پهلوی ۲۴ اسفند از مردم ایران خواست «به یاد دلاورانی که جان خود را برای بازپس‌گیری ایران و هویت ملی‌مان فدا کردند»، مراسم چهارشنبه‌سوری را با «شوری ملی» برگزار کنند.

او همچنین از دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، خواست «تحولات این روز را با دقت زیر نظر بگیرند و اجازه ندهند جمهوری اسلامی در این آیین ملی با مردم شجاع ایران با خشونت برخورد کند».

ترامپ شامگاه ۲۴ اسفند با اشاره به کشتار گسترده معترضان به دست عوامل جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی، مقام‌های حکومت ایران را «تروریست و خطرناک» خواند.