ترامپ: اسرائیل با آمریکا برای تأمین امنیت تنگه هرمز همکاری میکند
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در مورد ایران گفت که مقامهای جمهوری اسلامی شدیدا خواستار مذاکره هستند، اما فکر نمیکنم آنها آماده باشند و اصلا نمی دانم چه کسی انها را اکنون رهبری می کنند و باید با کدام فرد مذاکره کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، او در مورد وضعیت در تنگه هرمز به خبرنگاران گفت: «ما با کشورهای دیگر در مورد کنترل تنگه هرمز صحبت میکنیم.»
او دراین مورد به گفتوگوهای ایالات متحده با هفت کشوردرباره تنگه هرمز و کمک آنان به بازگشایی این تنگه اشاره کرد.
رییسجمهوری آمریکا به نام این کشورها اشاره نکرد.
ترامپ تاکید کرد که اسرائیل با آمریکا برای تأمین امنیت تنگه هرمز همکاری میکند.
او در مورد جنگ در ایران نیز گفت: «ما در حال ضربه زدن به تولید پهپاد در ایران هستیم.»
رییسجمهوری فرانسه در گفتوگوی تلفنی با همتای ایرانی خود تاکید کرد برای بازگرداندن ثبات به خاورمیانه باید یک چارچوب سیاسی و امنیتی جدید شکل گیرد؛ چارچوبی که تضمین کند ایران هرگز به سلاح هستهای دست نمییابد و نگرانیها درباره برنامه موشکی و فعالیتهای منطقهای آن نیز برطرف شود.
این موارد همان موضوعاتی است که پیش از این در جریان مذاکرات چند ماه گذشته ایالات متحده با جمهوری اسلامی نیز پیگیری شده بود اما مقامات جمهوری اسلامی حاضر نشدند در مورد هیچ کدام از این سه محور انعطافی از خود نشان دهند که در نهایت به جنگ فعلی بین اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی انجامید.
به گفته امانوئل مکرون، تنها از طریق چنین چارچوبی میتوان صلح و امنیت پایدار را برای کشورهای منطقه تضمین کرد. او در گفتوگوی تلفنی با مسعود پزشکیان همچنین بر ضرورت بازگشت سریع آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد.
مکرون در این تماس از رییس دولت جمهوری اسلامی خواست فوراً به حملاتی که به گفته او از سوی حکومت ایران - چه بهصورت مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی - علیه کشورهای منطقه انجام میشود پایان دهد. او بهطور مشخص به فعالیت گروههای مورد حمایت تهران در لبنان و عراق اشاره کرد و گفت تشدید از کنترلخارجشده تنشها میتواند منطقه را به سوی بیثباتی گسترده سوق دهد.
رییسجمهوری فرانسه همچنین تاکید کرد که فرانسه در چارچوبی کاملاً دفاعی برای حفاظت از منافع خود، شرکای منطقهای و امنیت مسیرهای کشتیرانی اقدام میکند و هدف قرار گرفتن این کشور غیرقابل قبول است. او در این تماس خواستار آزادی و بازگشت دو شهروند بازداشتشده فرانسوی در ایران، سیسیل کوهلر و ژاک پاریس شد.
در مقابل، بنا بر روایت منتشرشده از سوی ریاستدولت جمهوری اسلامی، پزشکیان در این گفتوگو تاکید کرده است که ایران در برابر آنچه «متجاوزان» مینامد تردیدی برای دفاع از خود ندارد. به گفته او، حملات اخیر علیه دو جزیره ایرانی جزیره خارک و ابوموسی با استفاده از سرزمین برخی کشورهای حوزه خلیج فارس انجام شده است.
روز گذشته مقامات اماراتی این ادعای مطرح شده از سوی حکومت ایران را رد کرده بودند.
پزشکیان همچنین ریشه ناامنی و بیثباتی منطقه را «اقدامات خصمانه آمریکا و اسرائیل» دانست و گفت [حکومت] ایران هرگز به دنبال تنش یا درگیری نبوده است. با این حال او تاکید کرد که «ملت، دولت و نیروهای مسلح ایران» در دفاع از تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور «قاطعانه» عمل خواهند کرد.
این گفتوگوی تلفنی در شرایطی انجام شد که جنگ و تنشهای فزاینده در خاورمیانه نگرانیها درباره گسترش درگیری و پیامدهای آن برای امنیت منطقه و اقتصاد جهانی را افزایش داده است.
با هدف قرار گرفتن زیرساختهای نفتی در چند کشور منطقه، جنگ حکومت ایران و اسرائیل به یکی از حساسترین نقاط اقتصاد جهانی یعنی بازار انرژی رسیده است؛ جایی که جهش قیمت نفت میتواند پیامدهای گستردهای برای اقتصاد جهانی داشته باشد.
روزنامه هاآرتص در گزارشی نوشت حملات جمهوری اسلامی به زیرساختهای نفتی در عراق، بحرین، دبی و عربستان باعث شده قیمت نفت دوباره به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد و بازارهای جهانی با شوک جدیدی روبهرو شوند.
بر اساس این گزارش، پنتاگون اعلام کرده شش روز نخست جنگ علیه حکومت ایران برای آمریکا حدود ۱۱.۳ میلیارد دلار هزینه داشته است، اما پیامدهای اقتصادی جنگ برای آمریکا و متحدانش بسیار گستردهتر بوده و اختلال در بازار انرژی موجب جهش قیمتها شده است.
هاآرتص مینویسد پس از آنکه قیمت نفت خام به ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسید، دونالد ترامپ این افزایش را موقتی توصیف کرد. در همین حال کشورهای عضو گروه هفت اعلام کردند برای مهار بازار، ۴۰۰ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت خود را وارد بازار خواهند کرد و آمریکا نیز از برنامه اسکورت نفتکشها در تنگه هرمز خبر داده است.
طبق این گزارش، از زمان آغاز جنگ قیمت نفت برنت حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و قیمت بنزین در آمریکا نیز حدود ۲۰ درصد بالا رفته است. همزمان بازارهای سهام جهان نیز با نوسان و افت روبهرو شدهاند؛ بهویژه در کشورهایی که واردکننده نفت هستند.
هاآرتص همچنین گزارش داد حملات به نقاط حساس زنجیره تامین نفت ادامه داشته است. عراق پس از حمله قایقهای پهپادی ایران فعالیت در بنادر نفتی خود را متوقف کرد، عمان کشتیها را از پایانه نفتی خود خارج کرد و بحرین نیز اعلام کرد حکومت ایران موشکهایی به مخازن نفتی این کشور شلیک کرده است. در دبی نیز یک پهپاد به ساختمانی اصابت کرده و عربستان از حملات بیشتری خبر داده است.
در ادامه گزارش آمده است افزایش قیمت نفت میتواند موج جدیدی از تورم جهانی ایجاد کند و حتی به افزایش نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ منجر شود. چنین وضعیتی هزینه وامگیری را بالا برده و مصرف و سرمایهگذاری را کاهش میدهد؛ مسالهای که احتمال کند شدن رشد اقتصادی جهانی را افزایش میدهد.
به نوشته هاآرتص، اقتصادهای نوظهور که وابستگی زیادی به واردات نفت دارند بیش از دیگران آسیبپذیرند. در این میان هند به دلیل وابستگی به نفت خلیج فارس و حضور میلیونها نیروی کار هندی در کشورهای منطقه ممکن است بیشترین تاثیر را از ادامه جنگ و بیثباتی بازار انرژی بپذیرد.