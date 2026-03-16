دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، در مورد ایران گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی شدیدا خواستار مذاکره هستند، اما فکر نمی‌کنم آن‌ها آماده باشند و اصلا نمی دانم چه کسی انها را اکنون رهبری می کنند و باید با کدام فرد مذاکره کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز،‌ او در مورد وضعیت در تنگه هرمز به خبرنگاران گفت: «ما با کشورهای دیگر در مورد کنترل تنگه هرمز صحبت می‌کنیم.»

او دراین مورد به گفت‌وگوهای ایالات متحده با هفت کشوردرباره تنگه هرمز و کمک آنان به بازگشایی این تنگه اشاره کرد.

رییس‌جمهوری آمریکا به نام این کشورها اشاره نکرد.

ترامپ تاکید کرد که اسرائیل با آمریکا برای تأمین امنیت تنگه هرمز همکاری می‌کند.

او در مورد جنگ در ایران نیز گفت: «ما در حال ضربه زدن به تولید پهپاد در ایران هستیم.»