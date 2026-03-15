وب‌سایت خبری اسرائیلی وای‌نت به نقل از مقام‌های ارشد اسرائیلی گزارش داد که حکومت ایران از زمان آغاز جنگ در ماه گذشته میلادی تلاش‌های خود برای انجام حملات علیه یهودیان و اسرائیلی‌ها در سراسر جهان را افزایش داده است.

به گفته این مقام‌ها، تهران تروریسم در خارج از کشور را بخشی جدایی‌ناپذیر از جنگ خود با اسرائیل می‌داند. آن‌ها گفتند حکومت ایران در تلاش است جوامع یهودی و شهروندان اسرائیلی را در نقاط مختلف جهان هدف قرار دهد.

مقام‌های اسرائیلی همچنین اعلام کردند که موساد در بسیاری از کشورها برای شناسایی و خنثی کردن سلول‌های مرتبط با حکومت ایران مستقر شده است. به گفته آن‌ها، شمار تلاش‌های حکومت ایران برای انجام حملات «به‌طور چشمگیری افزایش یافته» و این روند در مناطقی از جمله آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، اروپا، خاورمیانه و آفریقا مشاهده شده است.

در همین حال، بر اساس گزارش سازمان «جنبش مبارزه با یهودستیزی»، از زمان آغاز جنگ موارد یهودستیزی در جهان حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. این گزارش می‌گوید تنها در هفته گذشته ۱۳۷ حادثه یهودستیزانه شامل حملات خشونت‌آمیز، تهدید، خرابکاری و تحریک علیه یهودیان و نهادهای یهودی ثبت شده است.

