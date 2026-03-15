بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی با تهدید خانوادههای بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران که در استرالیا درخواست پناهندگی دادهاند، در تلاش است تا آنها را وادار به بازگشت به ایران کند.
منابع آگاه یکشنبه ۲۴ اسفند به ایراناینترنشنال گفتند نهادهای امنیتی ابتدا خانوادههای این بازیکنان در ایران را تحت فشار قرار میدهند و سپس جزییات بازداشتها و تهدیدها از طریق اعضای تیم ملی که همچنان در کوالالامپور حضور دارند، به بازیکنان پناهجو در استرالیا منتقل میشود.
طبق اطلاعات رسیده، مادر زهرا قنبری، کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان ایران و یکی از ورزشکاران پناهجو، به اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده و سپس جزییات بازجویی و تهدید او از طریق برخی اعضای کاروان تیم ملی در مالزی به این بازیکن منتقل شده است.
پیشتر نیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با ارسال پیامهایی صوتی از خانواده محدثه زلفی، این بازیکن را تحت فشار قرار داده بودند و در نهایت او را به انصراف از درخواست پناهندگی وادار کردند.
منابع آگاه همچنین گفتند اعلام پناهندگی زهرا سلطهمشکهکار، از اعضای کادر تیم ملی، در استرالیا به درخواست محمدرحمان سالاری، مسئول حراست کاروان تیم ملی، انجام گرفته است. بر پایه اطلاعات رسیده، سالاری تلاش میکند از طریق سلطهمشکهکار، با بازیکنان پناهجو در استرالیا تماس بگیرد.
این اطلاعات نشان میدهد در این تماسها به وثیقههای سنگینی که بازیکنان در ایران گذاشتهاند، اشاره میشود و وضعیت خانوادهها و روابط عاطفی آنان بهعنوان اهرم فشار مورد استفاده قرار میگیرد تا در نهایت بازیکنان از تصمیمشان برای پناهندگی انصراف دهند.
این روند در حالی ادامه دارد که اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران همچنان در مالزی ماندهاند و قرار است در صورتی که بازیکنان پناهجو در استرالیا از تصمیم خود منصرف شوند، همه اعضای کاروان با هم به ایران بازگردند.
بر اساس اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده است، مادر زهرا قنبری، کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان ایران که پیشتر به دولت استرالیا درخواست پناهندگی داده بود، با تهدید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از جمله اطلاعات سپاه روبهرو شده است.
به گفته این منابع، برخی از اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران که در کوالالامپور حضور دارند، با ارسال این اطلاعات درباره وضعیت مادر زهرا قنبری، تهدیدهای جمهوری اسلامی را به او منتقل کردهاند. قنبری رکورددار گلهای ملی فوتبال زنان ایران است.
پیشتر نیز گزارش شده بود که زهرا سلطان مشکهکار، یکی از اعضای کادر تیم، با انتقال پیامهای تهدیدآمیز از سوی مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، و فریده شجاعی، نایبرییس فدراسیون، دو بازیکن دیگر را که پیشتر پناهنده شده بودند از تصمیم خود منصرف کرده و آنها را به بازگشت به کاروان تیم در مالزی وادار کرده است.
ایراناینترنشنال به یک سند محرمانه دست یافته که نشان میدهد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، با نقل و جعل روایتهایی ازعلی خامنهای، نمایندگان مجلس خبرگان را تحت فشار گذاشته تا مجتبی خامنهای را به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی معرفی کنند.
این سند تایید میکند که اطلاعات سپاه در روزهای منتهی به اعلام عمومی نام مجتبی خامنهای، پیامکهایی به نمایندگان مجلس خبرگان فرستاده تا به آنها بقبولاند که او باید رهبر شود.
جمهوری اسلامی ۱۸ اسفندماه رسما اعلام کرد که مجلس خبرگان، مجتبی خامنهای، پسر علی خامنهای، را به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی برگزیده است.
ایراناینترنشنال، شش روز پیشتر در ۱۲ اسفند، بهنقل از منابع خود برای اولین بار خبر داد که سپاه پاسداران با تحت فشار قرار دادن مجلس خبرگان، مقدمات انتخاب مجتبی خامنهای را فراهم کرده است.
در سند محرمانه اطلاعات سپاه، در تاریخ ۱۴ اسفندماه، گفته شده که پیامهای مورد نظر در روزهای گذشته به شماری از اعضای مجلس خبرگان ارسال شده است.
در این پیامها ادعا شده که خامنهای سه بار به علی اصغر حجازی، معاون دفتر علی خامنهای، و دیگر اعضای بیت گفته نظرات مجتبی همان نظر اوست. همچنان که از حسین فدایی، بازرس ویژه بیت، حرف مشابهی از خامنهای درباره پسرش نقل شده است.
اطلاعات سپاه از قول علی فدوی، رییس گروه مشاورین فرمانده کل سپاه، آورده که خامنهای به او گفته: «من بعضی مطالب را از طریق مجتبی به شما میگویم.»
غلامعلی حداد عادل، پدر همسر مجتبی خامنهای، هم مدعی شده که در روز خواستگاری مجتبی از دخترش، خامنهای به او گفته از بین فرزاندنش نظر مجتبی به او نزدیکتر است.
بخش دیگری از سند محرمانه سازمان اطلاعات سپاه، به توجیه موروثی شدن رهبری جمهوری اسلامی با انتخاب مجتبی اختصاص دارد.
دو سال پیش، محمدی عراقی، عضو مجلس خبرگان، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت شنیده که مجتبی خامنهای جزو سه گزینه مدنظر خبرگان بوده اما خامنهای وقتی باخبر شد مخالفت کرد و گفت این کار شبهه موروثی بودن رهبری را مطرح میکند و بنابراین اصلا نباید بررسی شود.
حالا اطلاعات سپاه پاسداران در پیامهای خود به اعضای مجلس خبرگان که پس از سخنان محمدی عراقی، مجتبی و میثم خامنهای سراغ پدرشان رفتند و از او در این مورد پرسیدند و خامنهای گفت چنین حرفی نزده است.
سپاه از قول مجید یزدی، دبیر کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان هم آورده که متن جلسه را خوانده و به گفته او «حضرت آقا چنین نفرمودهاند.»
در این سند، همچنین بر همان نقل قولی تاکید شده که ۲۰ سال پیش، بعد از انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۴، مهدی کروبی، نامزد انتخابات، و علی اکبرناطق نوری، بازرس پیشین بیت، از قول خامنهای گفتند؛ اینکه مجتبی آقازاده نیست، آقاست.
دوشنبه گذشته، محمد قمی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، در تلویزیون جمهوری اسلامی همین نقل قول را تکرار کرد.
در بخش سوم سند محرمانه اطلاعات سپاه تلاش شده با جعل نقل قولهایی از خامنهای، مجتبی فردی دارای وجاهت فقهی معرفی شود. برای مثال از قول محمدعلی جزایری، عضو مجلس خبرگان، گفته شده که با مجتبی بحث علمی کرده و او چیزی از بقیه کم ندارد.
یا گفته شده که خامنهای در سالهای اخیر بارها از مجتبی پرسیده چرا بر عروه حاشیه نمیزنی؟ اشاره به کتاب عروهالوثقی نوشته محمدکاظم طباطبایی یزدی از مراجع تقلید شیعه، که نوشتن حاشیه بر کتاب او، یکی از پیشنیازها برای رسیدن به عالیترین مراتب اجتهاد است
اما مهمترین بخش سند اطلاعات سپاه جایی است در آن اجرای پروژه دخالت سپاه در انتخاب رهبر سوم نظام فاش شده. اطلاعات سپاه گفته این کار نه تنها ایرادی ندارد بلکه واجب است، و باید این موارد حضوری به اعضای مجلس خبرگان توضیح داده شود، چون بهزعم این نهاد امنیتی در شرایط حاضر ایجاد خلل احتمالی در انتخاب مجتبی توجیهپذیر نبود.
در بند پایانی این سند که گروه سایبری لب دوختگان آن را در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده، اطلاعات سپاه بهطور ضمنی تهدید کرده که اگر عضوی از مجلس خبرگان همچنان با مجتبی خامنهای مخالف باشد، سازمان موظف است دلیل مخالفت مشکوک او را بررسی کند.
مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران در گفتگویی با سایت فدراسیون فوتبال گفت که تهدیدهای جانی بازیکنان تیم ملی توسط مجری صداوسیما، روی روحیه ملیپوشان تاثیر گذاشت: «من خواستهام از فدراسیون فوتبال و شخص آقای تاج این است که حتما موضوع را پیگیری کنند.»
بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران در بازی با کره جنوبی در جام قهرمانی آسیا، هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی در ورزشگاه گلدکوست استرالیا در سکوت ایستادند؛ اقدامی که در فضای جنگی پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، واکنش تند رسانههای حکومتی را به دنبال داشت.
در صریحترین واکنش، محمدرضا شهبازی، مجری صداوسیمای جمهوری اسلامی در پخش زنده، نخواندن سرود جمهوری اسلامی را نشانه «بیوطنی» دانست و گفت «خائنان در زمان جنگ باید شدیدتر مجازات شوند».
این تهدید با واکنشهای گسترده جهانی مواجه شد. در روزهای بعد تعدادی از بازیکنان به دلیل تهدیدهای جانی، در استرالیا پناهنده شدند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، یکی از اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال زنان که پیشتر به دولت استرالیا اعلام پناهندگی کرده، در تلاش است با انتقال صحبتهای مهدی تاج به بازیکنان، آنان را از پناهندگی منصرف و برای برگشت به ایران متقاعد کند.
زهرا سلطان مشکهکار، مسئول تدارکات تیم ملی فوتبال زنان ایران که با نام «فلور» شناخته میشود، همراه محدثه ذلفی، پس از پنج بازیکن دیگر به دولت استرالیا اعلام پناهندگی کرد.
همزمان کاروان تیم ملی فوتبال زنان ایران که برای حضور در رقابتهای جام قهرمانی آسیا اعزام شده بود، همچنان در مالزی مانده است.
هنوز مشخص نیست این توقف به دلیل نیافتن مسیر امن برای بازگشت به ایران است یا برای پیوستن دیگر پناهجویان به اعضای تیم، پیش از بازگشت.
پیشتر مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، با «ضعیف» خواندن بازیکنان زن گفته بود آنها تحت تاثیر شرایط حضور در گلدکوست قرار گرفتهاند و مسئولان در تلاشاند همه بازیکنان را به ایران بازگردانند.
دادستانی جمهوری اسلامی نیز با انتشار بیانیه و تهدید غیرمستقیم بازیکنان از طریق خانوادههایشان، اعلام کرده بود: «برای صلاح خانوادههای خود به ایران بازگردید.»