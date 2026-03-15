ارتش اسرائیل: چندین مقر کلیدی سپاه و بسیج در غرب ایران هدف قرار گرفت
ارتش اسرائیل اعلام کرد روز یکشنبه مجموعهای از حملات را علیه مقرهای جمهوری اسلامی در همدان و غرب ایران، انجام داد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد این حملات چندین مقر کلیدی سپاه پاسداران و بسیج را هدف قرار دادند که برای مدیریت فعالیتهای جاری جمهوری اسلامی و پیشبرد حملات تروریستی علیه دولت اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه مورد استفاده قرار میگرفتند.
در این اطلاعیه تاکید شده است دامنه حملات علیه زیرساختهای جمهوری اسلامی در مناطق غربی و مرکزی ایران در حال گسترش است تا توان فرماندهی و کنترل رژیم را بهطور گسترده و سیستماتیک کاهش دهد.