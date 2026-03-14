فرهیختگان گزارش داده که جنازه علی شمخانی، دبیر شورای عالی دفاع، هنگام دفن سر بر بدن نداشت. مراسم دفن جنازه شمخانی، شنبه در امامزاده صالح در شمال تهران برگزار شد. شمخانی در حمله روز نخست به بیت رهبری به همراه علی خامنهای و تعدادی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی کشته شد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد در ادامه عملیات «غرش شیر»، در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۰۰ زیرساخت جمهوری اسلامی در غرب و مرکز ایران را هدف قرار داده است. این نهاد تاکید کرد حملات با هدف تعمیق ضربه به سامانهها و توانمندیهای حکومت ایران انجام شده است.
بر اساس این بیانیه، جنگندههای نیروی هوایی با هدایت سازمان اطلاعات نظامی این اهداف را مورد حمله قرار دادند. به گفته ارتش اسرائیل، دهها سکوی پرتاب موشک بالستیک هدف قرار گرفت که بخشی از آنها آماده شلیک به سوی خاک اسرائیل بودند.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد سامانههای پدافندی و محلهای پرتاب و انبار تسلیحات نیز در این حملات هدف قرار گرفتند.
این نهاد افزود از آغاز عملیات «غرش شیر» تاکنون حدود ۴۰۰ پرواز برای حمله در غرب و مرکز ایران انجام شده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد یک فرمانده دیگر در شاخه فلسطین وابسته به نیروی قدس به نام «شام عبد الکریم یاسین» در حمله این کشور به لبنان در روز چهارشنبه کشته شده است. به گفته اسرائیل، او فرمانده مرکزی در واحد ارتباطات حزبالله نیز بوده است.
به گفته این نهاد، از آغاز عملیات «غرش شیر» تاکنون پنج عضو نیروی قدس کشته شدهاند.
به گفته ارتش اسرائیل، یاسین مسئول تقویت توان حزبالله و بازسازی قابلیتهای آن بود. این نهاد همچنین اعلام کرد او برای تثبیت حضور ایران در لبنان فعالیت میکرد و طرحهای «تروریستی» را با هدایت حکومت ایران پیش میبرد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد این فرمانده پنجمین عضو نیروی قدس و سومین عضو شاخه فلسطین است که از آغاز عملیات «غرش شیر» کشته شده است.
رییسجمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «امیدوارم چین، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، بریتانیا و سایر کشورهایی که از این محدودیت ساختگی آسیب دیدهاند، کشتیهای خود را به منطقه اعزام کنند تا تنگه هرمز دیگر تهدیدی از سوی کشوری که کاملا از کار افتاده است، نباشد.»
دونالد ترامپ، افزود: «بسیاری از کشورها، بهویژه کشورهایی که از تلاش ایران برای بستن تنگه هرمز متضرر شدهاند، با همکاری ایالات متحده آمریکا کشتیهای جنگی خود را برای باز نگه داشتن و امنیت این تنگه اعزام خواهند کرد.»
ترامپ نوشت: «ما پیش از این ۱۰۰ درصد توانمندی نظامی ایران را منهدم کردهایم، اما برای آنها آسان است که صرفنظر از میزان شکستی که متحمل شدهاند، یک یا دو پهپاد بفرستند، مینی رها کنند و یا موشکی کوتاهبرد را در نقطهای از این آبراه شلیک کنند. در این میان، ایالات متحده خط ساحلی را به شدت بمباران کرده و بهطور مداوم قایقها و کشتیهای ایرانی را در آب هدف قرار خواهد داد.»
او در پایان تاکید کرد: «به هر ترتیب، ما به زودی تنگه هرمز را باز، امن و آزاد خواهیم کرد.»
پانزدهمین روز جنگ، بیش از هرچیز تحت الشعاع حملات به جزیره خارک بود. این جزیره استراتژیک نقشی کلیدی در صادرات نفت دارد. همزمان فرماندهان جمهوری اسلامی بر بستن تنگه هرمز تاکید کردند.
در شامگاه جمعه و بامداد شنبه ۲۳ اسفند، آمریکا تاسیسات نظامی جزیره خارک را هدف قرار داد. سنتکام در اطلاعیهای اعلام کرد تاسیسات ذخیرهسازی مینهای دریایی و موشک را در این جزیره هدف قرار داده است.
جزیره خارک که آمریکا اعلام کرد مواضع نظامی آن را هدف قرار داده، مرکز اصلی صادرات نفت ایران است و حدود ۹۰ درصد نفت صادراتی جمهوری اسلامی از این جزیره عبور میکند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایالات متحده «تمام اهداف نظامی» در خارک را «کاملا نابود کرده» و هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همچنان در کشتیرانی در تنگه هرمز اخلال ایجاد کند، زیرساختهای نفتی نیز میتوانند هدف حمله قرار گیرند.
شاهزاده رضا پهلوی: برنامهریزی لازم برای اداره کشور پس از جمهوری اسلامی انجام شده است
همزمان با تحولات روز پانزدهم جنگ، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی اعلام کرد برای آنکه ایران با سقوط جمهوری اسلامی دچار گسست در اداره کشور نشود، دو اقدام اساسی شامل «تدوین یک برنامه روشن برای اداره کشور در چارچوب پروژه شکوفایی ایران» و «شناسایی و برگزیدن زنان و مردان شایسته برای حضور در سامانه گذار و اجرای این برنامه» انجام شده است.
به گفته او، «در این فرایند، هممیهنان بسیاری با تجارب ارزشمند و تخصص مورد نیاز کشورمان، آمادگی خود را برای مشارکت در بازسازی کشور و خدمت به میهن اعلام کردند».
شاهزاده رضا پهلوی با بیان اینکه «سامانه گذار، با هدایت من، آماده خواهد بود تا به محض سقوط جمهوری اسلامی، زمام اداره کشور را در دست گیرد» تاکید کرد با این اقدامات، در کوتاهترین زمان، نظم، امنیت، آزادی و زمینههای رونق و شکوفایی برای ایران فراهم خواهد شد.
سپر انسانی از کارکنان صنعت نفت
همزمان با موج حملات آمریکا در جزیره خارک مخاطبان در پیامهایی خبر دادند حکومت با نگهداشتن اجباری کارمندان بخش نفت و پیتروشیمی در این جزیره به آنها اجازه خروج نمیدهد.
یک مخاطب در این زمینه گفت: «کارمندان و کارگران پتروشیمی و نفت همه درجزیره خارک هستند و میخواهند از آنجا خارج شوند اما حکومت اجازه خروج به آنها نمیدهد و آنجا گیر افتادند.»
انتقال ترس از مردم به سرکوبگران
شنبه، بسیاری از رسانههای رسمی، تصاویری از تشییع جنازه نیروهای سرکوب که در حملات به ایستهای بازرسی کشته شدند منتشر کردند.
همزمان حساب ارتش دفاعی اسرائیل در تلگرام با انتشار ویدیوی پناه گرفتن نیروهای سرکوبگر در تونل رسالت، نوشت: «عوامل بسیج که بدون ترس دست به سرکوب مرگبار علیه هموطنان خود میزدند، اکنون پنهان شدهاند و میترسند!»
ارتش اسرائیل در پایان تاکید کرد: «صدای هواگردهای ما را که در خیابان میشنوید گواه آن است که خیابانها از خشونت پاک میشوند و ترس از مردم ایران به سوی عوامل تروریستی بسیج منتقل شده است.»
از ابتدای جنگ اخیر، مرکز اصلی نیروهای سرکوب در تهران و برخی شهرهای بزرگ، همچنین مراکز تجمع نیروهای سرکوب نظیر پایگاه مقداد و ورزشگاه ۱۲ هزارنفری آریامهر (آزادی) هدف قرار گرفته است.
تنگه هرمز
بحث بر سر اعمال محدودیت عبور و مرور از تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی در پانزدهمین روز جنگ همچنان ادامه داشت.
ترامپ تهدید کرد در صورت متوقف نشدن تهدیدات جمهوری در تنگه هرمز، ممکن است در تصمیم خود مبنی بر هدف قرار ندادن تاسیسات نفتی جزیره خارک تجدید نظر کند.
سفیر جمهوری اسلامی در هند، در گفت به برخی کشتیهای هندی اجازه عبور از تنگه هرمز داده شده است. در بریتانیا، ایوت کوپر، وزیر خارجه تامین امنیت انرژی را از جمله اهداف بریتانیا دانست.
محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و سپاه پاسداران، همچنان تهدیدات نسبت به کشتیهای عبوری از این تنگه را تکرار کردند.
در پانزدهمین روز جنگ، مناطقی از: تهران، اصفهان، تبریز، شیراز، خارک، کرج، همدان، اهواز، بندرعباس، جهرم، سنندج، سیرجان، ارومیه، پرند و بندر بستانو هدف حملات هوایی قرار گرفت.
از جمله اهداف چشمگیر روز پانزدهم جنگ، محوطه صاایران در شیراز، ساختمان سازمان تحقیقات فضایی در تهران و ناوتیپ ذوالفقار ۱۱۲ در جزیره قشم بود.
حملات جمهوری اسلامی نیز به کشورهای منطقه ادامه داشت. عربستان سعودی از ردیابی و انهدام پهپادهای جمهوری اسلامی خبر داد. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با تهدید دوباره امارات متحده عربی، گفت خاک این کشور منشاء حملات هوایی به جمهوری اسلامی است و بر این اساس، از مردم خواست بنادر امارات را ترک کنند.
