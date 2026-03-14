خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، نوشت همه کارکنان صنعت نفت در جزیره خارک در سلامت کامل هستند و هیچ آسیبی به آن‌ها وارد نشده است.

بامداد شنبه ۲۳ اسفند، مقر نیروهای نظامی در جزیره خارک از سوی آمریکا هدف قرار گرفت.

این جزیره استراتژیک، مبداء صادرات نفت جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود. بخش کوچکی از آن محل سکونت شهروندان بومی است، باقی جزیره محل استقرار نیروهای نظامی و کارکنان صنعت نفت است.

رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای بیش از ۱۵ انفجار در نقاط مختلف این جزیره خبر داده بودند.